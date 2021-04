Elezioni politiche Exit poll Bulgaria, in testa il premier Borissov Bassa l'affluenza, tra il 40 e il 45% degli aventi diritto

Boyko Borissov (Ansa)

Il partito di centrodestra Gerb, del premier uscente Boyko Borissov, starebbe in testa nelle elezioni parlamentari con il 25,7%. Lo affermano i primi exit poll diffusi dagli istituti Gallup International e Alpha Research.Gallup International è stato il primo a dire che il partito Gerb aveva vinto il 25%. La ricerca Alpha ha stimato la quota al 25,7%.Secondo gli exit poll, al secondo posto il neocostituito partito "C'è un popolo come questo" dello showman televisivo Slavi Trifonov che si collocherebbe al 17,1% dei voti. Il partito socialista Bsp raccoglierebbe appena il 16,7%.Gli exit poll indicano un'affluenza alle urne tra il 40 e il 45% degli aventi diritto.Sempre secondo gli exit poll dell'agenzia Gallup, quarta forza del paese sarebbe il partito "Bulgaria democratica" (destra), indicato al 10,5% dei voti, seguito dal partito della minoranza turca Dps con il 10,2%.Supererebbero lo sbarramento del 4% ed entrerebbero nel Parlamento unicamerale che ha 240 seggi anche il partito "In piedi" di Maya Manolova (indipendente), ex difensore civico, dato al 5% e il partito nazionalista Vmro indicato al 4,7%.Si ritiene che il Gerb di Borissov non raggiunga la maggioranza e si prevede che lotterà per trovare alleati per formare una coalizione di governo stabile in un parlamento più frammentato.Il voto è considerato importante per la capacità del Paese di riavviare la sua economia martoriata dal coronavirus e di attingere efficacemente al Fondo di recupero da 750 miliardi di euro dell'Ue.