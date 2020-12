I feriti sono 27, probabile guasto ai freni del mezzo Bus precipita da un viadotto in Brasile, almeno 16 morti

Foto d'archivio Ap

Un autobus è precipitato da un viadotto alto 20 metri in Brasile per un probabile guasto ai freni uccidendo almeno 16 persone. Altre 27 sono rimaste ferite nell'incidente che è accaduto nei pressi della città di Joao Monlevade, nello stato sud-orientale del Minas Gerais.L'autobus si è schiantato sulla sottostante ferrovia dopo che l'autista ne ha perso il controllo. Sei persone - tra cui il conducente - sono riuscite a lanciarsi dal mezzo e a salvarsi prima del drammatico volo dal viadotto.Tra il 2015 e il 2019 sono morte circa 30mila persone l'anno in incidenti stradali in Brasile.