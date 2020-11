Coronavirus Cabina di regia Iss: Campania e Toscana "zona rossa" Emilia-Romagna, Friuli e Marche diventano zona arancione. In serata l'ordinanza del ministro della Salute Speranza, misure in vigore da domenica 15 novembre

Condividi

Aumenta il numero delle regioni in fascia rossa, quella con un alto livello di rischio.Dalla Cabina di regia ministero della Salute-Iss, insieme a tre rappresentanti delle regioni, è emersa l'indicazione di spostare in fascia rossa Campania e Toscana, che si aggiungono così a Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Bolzano e Val d'Aosta.Al livello arancione, invece, passano Emilia Romagna, Friuli e Marche.La relazione sarà esaminata dal Comitato tecnico-scientifico, e il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 15 novembre."Prima di pubblicare l'ordinanza ho voluto chiamare personalmente il ministro Speranza che mi ha notiziato che la Campania è zona rossa". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in un video su Fb.