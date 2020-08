ITALIA

2020/08/02 11:30

Trovato questa mattina Ex gioielliere trovato morto in casa in un condominio a Sanremo. È omicidio Sono in corso le indagini per capire cosa sia successo

Due cadaveri trovati in una casa nel Brindisino, forse un duplice omicidio

Due cadaveri trovati in una casa nel Brindisino, forse un duplice omicidio Cadavere trovato sotto un ponte nel bergamasco. Carabinieri: "E' omicidio" Condividi E' stato trovato morto questa mattina all'interno della sua abitazione in un condominio nella zona residenziale di Sanremo, vicino Genova.

La vittima è Giuseppe Amoretti, 76 anni.



L' ex gioielliere lo scorso anno, era stato arrestato dalla polizia con l'accusa di essere il basista della rapina a mano armata avvenuta nel luglio 2018 in una gioielleria di Sanremo.



A scoprire l'omicidio la figlia. Secondo una prima ricostruzione della a polizia scientifica e della squadra mobile della Questura di Imperia, l'uomo è stato massacrato di botte.



L'omicidio è avvenuto al numero 95 di corso Garibaldi, in una zona residenziale dove hanno lo studio i professionisti e gli avvocati più noti della città. Sul posto il questore Pietro Milone e sostituto procuratore Francesca Bugané Pedretti. E' stato trovato morto questa mattina all'interno della sua abitazione in un condominio nella zona residenziale di Sanremo, vicino Genova.La vittima è Giuseppe Amoretti, 76 anni.L' ex gioielliere lo scorso anno, era stato arrestato dalla polizia con l'accusa di essere il basista della rapina a mano armata avvenuta nel luglio 2018 in una gioielleria di Sanremo.A scoprire l'omicidio la figlia. Secondo una prima ricostruzione della a polizia scientifica e della squadra mobile della Questura di Imperia, l'uomo è stato massacrato di botte.L'omicidio è avvenuto al numero 95 di corso Garibaldi, in una zona residenziale dove hanno lo studio i professionisti e gli avvocati più noti della città. Sul posto il questore Pietro Milone e sostituto procuratore Francesca Bugané Pedretti.

Condividi