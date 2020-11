Si riapre la partita del commissario alla Sanità in Calabria Calabria, salta l'ipotesi di Agostino Miozzo Commissario Miozzo avrebbe chiesto al premier Giuseppe Conte di poter essere investito dell'incarico avendo poteri in deroga, ma la sua condizione sarebbe stata ritenuta non ricevibile. Dopo Cotticelli, Zuccatelli, Gaudio e Miozzo, resta in corsa il direttore dell'Asl Roma 6 Narciso Mostarda

Agostino Miozzo, coordinatore del Cts

"Io commissario in Calabria insieme a Gino Strada? No comment, io non smentisco niente. Posso solo dire che voglio molto bene a Gino Strada, abbiamo lavorato molto bene insieme", ha dichiarato, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, a "The Breakfast Club" su Radio Capital.Qualche ora dopo, però, l'ipotesi di avere il coordinatore del Cts come commissario alla sanità in Calabria è saltato. Si apprende da fonti di maggioranza,. Retroscena: "Pur restando un filo di dialogo l'potesi di Miozzo sarebbe ancora aperta, dice un ministro, ma la sensazione è che è difficile che l'impasse si sblocchi". Intanto l'opposizione attacca l'esecutivo: "Una situazione che dimostra l'incapacità del governo", dice Maurizio Gasparri di Forza Italia.È saltato anche il nome di Miozzo, coordinatore del Cts come commissario alla Sanità in Calabria? "Andiamo bene, bella figuraccia", commenta a caldo il sindaco di Catanzaro. E intanto offre un'alternativa Giovanni Mottura, presidente dell'Inag, Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a cui aderiscono numerosi amministratori giudiziari operanti in varie regioni italiane. "Per scegliere il nuovo commissario alla sanità calabrese, perché non attingere all'albo degli amministratori giudiziari, persone con buona esperienza e adatte ad affrontare una sfida in un territorio così delicato?".Ospite di Agorà su Rai 3, a. Il commissario straordinario all'emergenza non ha risposto, limitandosi a dire: "Con una battuta posso dire che in questi mesi non ho il tempo né per vedere né per sentire e vorrei non avere neanche il tempo per parlare ma soltanto per fare".Sul tavolo, spiegano fonti di maggioranza, resterebbe ancora il nome di Narciso Mostarda, il direttore dell'Asl Roma 6, che non sarebbe mai davvero uscito di scena anche perché potrebbe incontrare il gradimento delle istituzioni locali calabre ma aveva sollevato perplessità in M5S. Il dossier, spiegano le stesse fonti, è ora in capo al premier.