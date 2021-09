Quinta giornata di Serie A Calcio, Bologna e Genoa si dividono la posta: 2-2

Una fase di Bologna-Genoa (Ansa)

Nell'anticipo della quinta giornata di Serie A, il Bologna di Sinisa Mihajlovic non va oltre il 2-2 contro il Genoa al Dall'Ara. Un pari di rigore avvenuto nel finale di gara con i due penalty realizzati. Con questo risultato il Bologna sale a 8 punti, mentre la squadra di Ballardini si porta a 4.I rossoblu di casa passano in vantaggio al 49' con Hickey: punizione di Barrow, sul secondo palo, sponda di Arnautovic, al volo Bonifazi, ribattuto, palla a Hickey che in diagonale dal limite infila l'angolino opposto per il vantaggio, che però dura pochi minuti. Al 55' arriva l'1-1 del Genoa firmato dall'ex Destro che su un cross di Criscito di testa infila Skorupski.La gara si ravviva con diverse occasioni da entrambe le parti fino al nuovo vantaggio dei padroni di casa. All'85' trattenuta di Vanheudsen in area su Sansone dopo la sponda di Dijks e l'arbitro Fourneau assegna il calcio di rigore. Sul dischetto va Arnautovic che con un diagonale potente batte Sirigu per il nuovo vantaggio. Ma all'89' nuovo rigore, questa volta per il Genoa per una spinta di Bonifazi su Kallon. Dagli undici metri Criscito non sbaglia e sigla il 2-2.Nel finale concitato, espulsione per Mihajlovic e assalto finale per il Bologna, ma è miracoloso Sirigu che si oppone da pochi passi sul colpo di testa di Soriano dopo che un colpo di testa di Skov Olsen aveva colpito la traversa.