Calcio, Cio condivide preoccupazioni su piani Fifa per mondiale ogni due anni

Il presidente del Cio, Thomas Bach (Ansa)

Condividi

"Il Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) prende atto dei piani della Fifa di modificare il programma delle competizioni calcistiche e di organizzare la Coppa del Mondo ogni due anni. Un certo numero di Federazioni Internazionali (IF) di altri sport, federazioni calcistiche nazionali, club, giocatori, associazioni di giocatori e allenatori hanno espresso forti riserve e preoccupazioni riguardo ai piani per generare maggiori entrate per la Fifa, e il Cio condivide queste preoccupazioni e sostiene gli appelli delle parti interessate del calcio, delle Federazioni sportive internazionali e degli organizzatori di grandi eventi per una consultazione più ampia, anche con i rappresentanti degli atleti, che ovviamente non ha avuto luogo".E' questa la presa di posizione del Cio, in una nota, nei confronti della Fifa, sull'idea di organizzare una Coppa del Mondo ogni due anni.Le riserve condivise dal Cio riguardano principalmente per i seguenti motivi:"Impatto su altri sport - La maggiore frequenza e tempistica per la Coppa del Mondo creerebbe uno scontro con altri importanti sport internazionali. Questo include tennis, ciclismo, golf, ginnastica, nuoto, atletica, Formula 1 e molti altri. Ciò minerebbe la diversità e lo sviluppo di sport diversi dal calcio.Parità di genere - L'aumento degli eventi maschili nel calendario creerebbe sfide per l'ulteriore promozione del calcio femminile.Benessere dei giocatori - I piani, in particolare il raddoppio della frequenza dei Mondiali, creerebbero un'ulteriore, enorme pressione sulla salute fisica e mentale dei giocatori", conclude il Cio.