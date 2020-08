L'alta dirigenza nerazzurra e il tecnico si sono incontrati a Somma Lombardo Calcio. Conte resta allenatore dell'Inter. Tre ore di vertice con Zhang: "Strategia condivisa" Scongiurato l'addio dell'allenatore, che ha altri due anni di contratto. Confermata in blocco anche la dirigenza

Condividi

"L'incontro tra il club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Sono state stabilite le basi per proseguire insieme il progetto". Con questo scarno comunicato, l'Inter riferisce che il rapporto con l'allenatore andrà avanti come da contratto, ovvero altri due anni.Oltre tre ore di riunione a Villa Bellini a Somma Lombardo (Va), lontano dai riflettori di Milano, per fare il punto dopo le affermazioni di Conte negli ultimi venti giorni. Presenti il presidente Zhang, Marotta, Antonello e Ausilio (in pratica tutta l'alta dirigenza nerazzurra), alla fine, contro i pronostici degli ultimi giorni, è stata trovata la quadratura. Una sorpresa per chi ha osservato i volti dei protagonisti che uscivano alla spicciolata dalle sale della villa, senza concedersi ai microfoni dei cronisti. Anche perché era stato avvistato l'avvocato Angelo Capellini, che cura i contratti in casa Inter, a giustificare il sospetto che si cercasse un accordo per la rescissione (il contratto di Conte vale 12 milioni netti a stagione),L'ipotesi di Conte con un ruolo più esteso in società, tipo manager inglese, dura pochissimo. L'Inter fa sapere a stretto giro che tutta la dirigenza è confermata in blocco (compreso Ausilio, il ds responsabile dell'area tecnica, che sembrava la pedina da sacrificare). Sembra, inoltre, che la società non abbia promesso grandi movimenti sul mercato (con colpi importanti 'alla Lukaku'). In cambio, non richiederebbe al tecnico risultati eccezionali, ma semplicemente in linea con l'organico.