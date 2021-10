Qualificazioni Mondiali 2022 Calcio, Italia-Svizzera si giocherà a Roma Fugati i dubbi sulle condizioni del manto erboso

Lo Stadio Olimpico di Roma (Ansa)

La partita Italia-Svizzera, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022, si giocherà regolarmente allo stadio Olimpico di Roma, venerdì 12 novembre.Lo spiega all'Adnkronos una fonte di Sport e Salute, società che gestisce l'impianto, dopo il sopralluogo che si è svolto questa mattina con i funzionari della Figc.Dalle ore 12 di lunedì 18 ottobre prenderà il via la vendita dei biglietti. Nelle prossime ore saranno comunicati i prezzi e le modalità di acquisto dei tagliandi per la sfida con gli elvetici.Nei giorni scorsi, erano emerse perplessità per le condizioni del terreno di gioco, tenendo conto che lo stadio romano ospiterà il sabato precedente, 6 novembre, la partita di rugby Italia-Nuova Zelanda, mentre domenica 7 si giocherà Lazio-Salernitana.