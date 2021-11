Serie A Calcio: la Lazio cala il tris contro la Salernitana, il Verona ferma il Napoli sull'1-1 Il club partenopeo torna primo in classifica a 32 punti, un punto sopra il Milan che stasera gioca il derby

La Lazio porta a casa una netta vittoria contro la Salernitana per 3-0 nella 12ª giornata di Serie A. Le reti di Immobile e Pedro nel primo tempo e il punto esclamativo di Luis Alberto nella ripresa stendono i granata, anche sfortunati con due legni colpiti.Era la prima sfida in famiglia tra le due società che, per lungo tempo, hanno condiviso la proprietà prima che il presidente Lotito fosse costretto dalle norme della Federcalcio a lasciare il club granata.Il primo tempo si mantiene su binari piuttosto equilibrati, con una discreta gestione del gioco da parte della Salernitana e diversi guizzi della Lazio. Non vanno a buon fine, però, il tiro di Luis Alberto e le due occasioni di Immobile e Milinkovic-Savic, murate dall'attento Gyomber. Il miglior marcatore nella storia biancoceleste (161 reti) alla mezz'ora segna la svolta. Al 31'inzucca di testa in rete il passaggio di Pedro, sull'azione partita da Milinkovic-Savic dalla destra, Belec non può arrivare all'angolino. La Lazio si sblocca, passano pochi minuti e al 36' è lo spagnoloa salire in cattedra, beffa Gyomber in copertura, e imbuca il 2-0 prima del finire della prima frazione.A inizio ripresa smuove le acque il neo entrato Djuric, che centra la traversa e riaccende le speranze granata. Ci si mette anche la sfortuna quando Ribery colpisce il palo, il secondo legno della gara per i suoi. La reazione della Salernitana, però, si spegne con il colpo del ko, siglato al 69' da una perla diper il 3-0, propiziato dall'assist di Felipe Anderson. Negli ultimi minuti Immobile sfiora il poker e la doppietta personale centrando in pieno il palo. Il successo permette alla squadra di Sarri, ora quinta a quota 21, di superare in classifica la Roma, mentre gli uomini di Colantuono restano inchiodati al penultimo posto con appena 7 punti.Festeggia il Verona, si rammarica il Napoli per l'1-1 maturato al Maradona nel giorno della memoria del Pibe de Oro, omaggiato con una speciale maglia.I gol arrivano entrambi nella prima frazione: sblocca Simeone, pareggia Di Lorenzo.Il match inizia con un Verona subito arrembante che all'11' sfiora il vantaggio con un tiro dal limite di Caprari. È il preludio al gol del vantaggio degli scaligeri che passano due minuti dopo con un tap in del solito, abile a sfruttare un perfetto assist di Barak. Per il Cholito nono centro stagionale.La reazione degli azzurri non tarda ad arrivare e al 18' è subito pari: Ruiz servein area di rigore che tutto solo calcia in diagonale sorprendendo Montipò.Il match è vivo ed entrambe le squadre offrono un buon calcio. Al 32' ancora il Verona pericoloso, questa volta con Barak che si mette in proprio, ma Rrahmani salva. Poco dopo la mezzora azione corale del Napoli concluso da Insigne, Montipò è attento e devi in corner il sinistro forte e preciso del 24 azzurro, prima che l'arbitro decreti l'offside. Prima di andare al riposo altro squillo della squadra di Spalletti e grande spavento per gli uomini di Tudor: Osimhen si gira rapidamente in area e calcia di sinistro, palla sul palo.Nella ripresa i ritmi si abbassano e le occasioni diminuiscono. Al 68' ci prova il Verona con Barak, ma davanti ad Ospina il fantasista gialloblù spreca. Nei minuti finali succede di tutto: un doppio giallo a Bessa all'88', un clamoroso palo di Mertens e un altro doppio giallo per gli scaligeri, questa volta per Kalinic. Ma finisce così: Napoli-Verona 1-1.