Calcio: il Milan non si ferma, Spezia sconfitto 3-0

Il Milan stenta un tempo, poi dilaga nella ripresa con il neopromosso Spezia. Al Meazza finisce 3-0 per i rossoneri, a punteggio pieno dopo tre giornate. Prosegue la serie positiva della squadra di Pioli: 15° risultato utile consecutivo in campionato.Il tecnico milanista ricorre ad un robusto turn over dopo i 120’ in Portogallo in Europa League di giovedì sera. Davanti, alle spalle di Colombo, Saelemaekers, Diaz e Leao, in mediana Krunic-Tonali. Dall’altra parte Italiano conferma il tridente Verde-Galabinov-Gyasi. Nel primo tempo il Milan spinge, ma lo Spezia chiude bene gli spazi. I rossoneri ci provano con Leao, Saelemaekers e un attivo Diaz, ma praticamente non inquadrano mai la porta. Due invece le parate di Donnarumma: 21’ evita l’autogol di Calabria, intervenuto per anticipare Pobega; al 45’ ottimo intervento su Verde. Nella ripresa, Pioli toglie Colombo e inserisce Calhanoglu, tenuto a riposo dopo le fatiche di Coppa. E la scossa arriva: Diaz al 51’ va molto vicino al gol (destro a lato); al 57’ la gara si sblocca su punizione-cross di Calhanoglu impattata benissimo da Leao. Lo Spezia è costretto a riorganizzarsi. Italiano spedisce in campo Agudelo che si rende subito pericoloso (66’), ma deve scoprirsi. Theo Hernandez (75’) raddoppia con una micidiale azione personale conclusa di sinistro; Leao fa tris (78’) concludendo sottoporta su sponda di Kessie. E all’82’ Theo Hernandez sfiora il bis personale.