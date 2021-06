Il valzer delle panchine Calcio, Sarri è il nuovo allenatore della Lazio

Dopo averlo annunciato su twitter con un emoji, la Lazio sul proprio sito mette il sigillo ufficiale al cambio in panchina: "La S.S. Lazio annuncia che Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della prima squadra", scrive la società capitolina nella breve nota, molto attesa dai tifosi in questi giorni, con cui accoglie il nuovo mister. Sarri sostituisce Simone Inzaghi, che ha lasciato la squadra capitolina per l'Inter."La Lazio ha scelto un tecnico il cui standing è in linea con l'esigenza di consolidare ed accrescere, in Italia ed in Europa, la posizione di protagonista che la Società, i suoi tifosi e la squadra meritano di avere".Lo dichiara in una nota il presidente della Lazio Claudio Lotito a proposito dell'arrivo in panchina di Maurizio Sarri.