2020/08/20 23:33

Festa indimenticabile per i liguri Calcio, Spezia storica promozione in serie A La squadra di Italiano è promossa nonostante il ko in casa con il Frosinone (0-1) in virtù del miglior piazzamento in campionato

Condividi Lo Spezia festeggia la storica promozione in serie A. Dopo Benevento e Crotone, prima e seconda al termine della stagione regolare, sono infatti a liguri a salire nella massima serie nono-stante la sconfitta (0-1) nella finale di ritorno dei playoff in casa al Picco contro il Frosinone, battuto all’andata allo Stirpe con lo stesso punteggio. La squadra allenata da Vincenzo Italiano, terza al termine del campionato, ottavi invece i ciociari, è promossa proprio grazie al miglior piazzamento alla fine del campionato.



Gara a porte chiuse ma tifosi spezzini scatenati: diverse centinaia scortano la squadra dall'hotel allo stadio; circa 1.500 si danno appuntamento fuori dal Picco per incitare i propri beniamini per il grande appuntamento con la storia. Il Frosinone parte forte e mette subito i brividi: al 12' clamoroso palo di Beghetto da ottima posizione; al 24' ancora Beghetto impegna Scuffet. Solo nel finale di tempo liguri pericolosi con Bartolomei. Nella ripresa squadra di Nesta sempre determinata a fare l'ennesima impresa di questi playoff. Il gol arriva al 61' con Rohden (assist di tacco di Ciano), ma non basta a ribaltare la situazione. Con grande sofferenza, al triplice fischio lo Spezia può far esplodere la festa. Una curiosità nella storia dello Spezia (nato nel 1906) che può vantare un titolo nazionale: nel 1944 vinse il campionato di guerra con la squadra dei vigili del fuoco Spezia, club ad esso affiliato. Tale successo è stato riconosciuto nel 2002 dalla Figc come titolo 'onorifico'.

