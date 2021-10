Vilnius Calcio, la Svizzera cala il poker contro la Lituania e aggancia l'Italia Nelle qualificazioni per i Mondiali del 2022, gli elvetici raggiungono gli azzurri in testa al girone a quota 14. Scontro diretto a Roma il 12 novembre

Breel Embolo segna il 3-0 alla Lituania (Ansa)

Facile successo della Svizzera a Vilnius contro la Lituania, nell'ottava giornata delle qualificazioni per i Mondiali 2022. Gli elvetici hanno chiuso il discorso nel primo tempo, andando a segno tre volte: doppietta di Embolo al 31' e 44', rete di Steffen al 42'. Allo scadere il quarto e ultimo gol con Gavranović (94').Con questa vittoria la Svizzera raggiunge l'Italia a quota 14 in vetta alla classifica del Gruppo C. Tuttavia, nonostante la goleada di stasera, gli azzurri mantengono il vantaggio di una migliore differenza reti: +11 contro +9, alla vigilia del match decisivo del 12 novembre all'Olimpico.Nell'altro incontro della serata, a Sofia la Bulgaria ha sconfitto 2-1 l'Irlanda del Nord: gli ospiti vanno in vantaggio al 35' con Washington, ma i padroni di casa si impongono con una doppietta di Nedelev nella ripresa, in rete al 53' e al 63'.Classifica: Italia e Svizzera 14, Bulgaria 8, Irlanda del Nord 5, Lituania 3.