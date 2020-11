Operazione "Tempi supplementari" Calcio, arrestati per bancarotta i proprietari del Palermo La Guardia di finanza sequestra 1,4 milioni di euro

Condividi

La Guardia di Finanza ha arrestato gli imprenditori Salvatore e Walter Tuttolomondo, proprietari della squadra del Palermo, e notificato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di esercitare imprese per un anno a Roberto Bergamo, Tiziano Gabriele e Antonio Atria.Agli indagati vengono contestati i reati di bancarotta fraudolenta, indebita compensazione di imposte con crediti inesistenti, autoriciclaggio, falso e ostacolo alle funzioni di vigilanza della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio. Contestualmente è scattato il sequestro preventivo di somme di denaro per complessivi 1.395.129,31 euro.Le indagini, condotte dagli investigatori del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo - Gruppo tutela mercato capitali - e dal III Gruppo del Nucleo speciale polizia valutaria, hanno preso le mosse dalla cessione delle quote della US Città di Palermo effettuata nel 2019 al prezzo di soli 10 euro a favore della Sporting Network srl, società controllata dalla Arkus Network srl, riconducibile ai fratelli Tuttolomondo.Grazie alle intercettazioni telefoniche, agli accertamenti bancari e all'analisi di documenti è emerso come questi ultimi si siano resi responsabili di "gravi reati nel corso dell'acquisizione e della successiva gestione della società calcistica", spiegano gli investigatori delle Fiamme gialle. In particolare, gli indagati, con la collaborazione di professionisti e persone di fiducia, avrebbero saldato debiti fiscali utilizzando in compensazione crediti fiscali inesistenti per 1,4 milioni di euro; effettuato false comunicazioni alla Covisoc sull'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento degli stipendi ai dipendenti e al versamento delle imposte.A giugno del 2019 la US Città di Palermo, non avendo regolato entro i termini previsti, gli adempimenti richiesti sia in materia di pagamento delle imposte sia in merito alla corresponsione degli stipendi e degli emolumenti spettanti a calciatori e dipendenti, non ha ottenuto l'iscrizione al campionato di Serie B, in quanto la Lega Calcio e la Covisoc non hanno ritenuto sussistenti i requisiti minimi previsti dalla normativa in materia.