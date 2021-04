Il caso Calcio, caso tamponi: dodici mesi di inibizione a Lotito in appello La multa alla Lazio è stata innalzata da 150 mila a 200 mila euro

La Corte d'appello della Figc ha inflitto 12 mesi di squalifica al presidente della Lazio, Claudio Lotito, per la vicenda dei protocolli Covid.Lotito era stato inibito nel processo sportivo di primo grado per sette mesi per la vicenda della presunta violazione dei protocolli Covid. In appello, sono state confermate le inibizioni di 12 mesi ciascuno per i due medici del club, Ivo Pulcini e Fabio Rodia, mentre la multa alla Lazio è stata innalzata da 150 mila a 200 mila euro.Di fronte alla Corte d'appello a Sezioni unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, Lotito difeso dall'avvocato Gian Michele Gentile, aveva fatto ricorso per chiedere la piena assoluzione dalle accuse di mancato controllo nell'applicazione del protocollo anti-Covid relativamente al periodo tra il 28 ottobre e l'8 novembre a seguito di presunte positività al coronavirus riscontrate in diversi giocatori."Sono sorpreso, credevo veramente che ci potesse essere una visione più serena e distaccata della vicenda. Vediamo quali sono le argomentazione giudiziarie della sentenza e poi ci regoleremo ma faremo sicuramente ricorso al Collegio di garanzia. Non capisco come si possa arrivare a dire che il presidente della Lazio dovesse scrivere alla Asl per dire che c'era un calciatore positivo. Il tribunale non l'aveva detto, la Corte ce lo dice e sono curioso di vedere perché. Io penso che non ci sarà motivazione convincente che tenga". Così l'avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile, a LaPresse, dopo la decisione della Corte Federale d'Appello, che sul 'caso tamponi' ha accolto in parte il reclamo proposto dalla Procura Federale portando a 12 i mesi di inibizione per il presidente della Lazio Lotito. "Lotito non decade da consigliere, non è un problema di di 10 o 12 mesi. La sentenza deve essere definitiva e questa sentenza non lo è", ha concluso il legale.