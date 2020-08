La nuova stagione Calcio, domani riparte la A femminile con Hellas Verona-Juventus Chiude il turno domenica sera il posticipo Sassuolo-Roma

Dopo sei mesi di stop dovuti all'emergenza Coronavirus, si torna finalmente a parlare di calcio giocato anche al femminile. E la Serie A Timvision avrà l'onere e l'onore di aprire la nuova stagione del calcio italiano come prima competizione 2020/21 ai nastri di partenza, con un esordio tutto da seguire: si riparte domani alle 17.45 con lacampione d'Italia in casa dell', in contemporanea al primo derby del Sud trae la neopromossa; in serata (20.45) allo stadio 'Franchi' il primo big match tra lae l'della grande ex Ilaria Mauro. Domenica pomeriggio (17.45)ed, prima dell'ultima sfida del primo turno (20.45). Lo scrive la Figc in una nota.Il live match delle gare e tutti gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sul sito www.figc.it/it/femminile e sui profili social Figc Calcio Femminile su Twitter, Facebook e Instagram.Si parte dunque domani con l'Hellas Verona che alle 17.45 ospita al Sinergy Stadium le campionesse d'Italia della Juventus. La formazione veneta, reduce dalla brillante vittoria in amichevole contro l'Inter, proverà a rovinare i piani delle bianconere che finora hanno sempre vinto la partita d'esordio in Serie A. Ma la squadra di Rita Guarino, dopo aver trattenuto tutte le big e aver puntellato l'organico con gli innesti di Alice Berti e Michela Giordano, promosse dalla Primavera, e con l'acquisto della talentuosa argentina classe 2002 Dalila Ippólito, vuole battere per la quinta volta consecutiva il Verona e dimostrare alle avversarie, fin da subito, di puntare alla conquista del quarto titolo.Alla stessa ora al Campo Comunale Antonucci si disputerà la sfida tra la Pink Bari e il Napoli Femminile, il cui obiettivo - dopo il primo posto della passata stagione in Serie B - è quello di valorizzare la rosa conquistando una comoda salvezza. Domani le azzurre potranno puntare sulle neoarrivate Goldoni, Di Criscio ed Errico, provenienti da Inter, Roma e Sassuolo, e sulle altre calciatrici - compresa la giovane australiana Isobel Dalton - acquistate in estate dalla società.Alle 20.45 i riflettori saranno invece puntati sul big match dello stadio 'Franchi' tra Fiorentina e Inter. Sarà una serata speciale per Ilaria Mauro, che affronterà da subito le compagne con cui ha giocato negli ultimi 4 anni vincendo da protagonista uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa. Il programma della giornata proseguirà domenica alle 17.45 con Empoli-San Marino Academy e Milan-Florentia San Gimignano, mentre alle 20.45 la Roma, apparsa in gran forma nei test precampionato, affronterà in trasferta il Sassuolo.Nei giorni scorsi, tra l'altro, i club hanno ricevuto la visita degli ispettori della Procura federale, finalizzata alla verifica della corretta applicazione dei Protocolli sanitari, elaborati dalla Figc e validati dalle competenti autorità di governo, strumentali al contenimento della diffusione del Covid-19.La Serie A riparte con le prime tre giornate, poi prima sosta stagionale per gli impegni della Nazionale di Milena Bertolini: le qualificazioni a Uefa Euro 2022 riprendono con la doppia sfida contro Israele (Empoli, 17 settembre, ore 20.45, diretta su Rai Sport) e Bosnia Erzegovina (Zenica, 22 settembre).