La nuova stagione Calcio, la Serie A e la Serie B del 2020-21

Dopo il verdetto dei playoff della serie cadetta, con la storica promozione dello Spezia, si è completato il quadro delle partecipanti ai prossimi campionati di Serie A e Serie B.L'inizio della massima divisione è previsto per il 19 settembre. E' stato infatti deciso uno slittamento di una settimana rispetto al calendario che era stato predisposto inizialmente.Questo l'elenco delle concorrenti nella stagione 2020-21 per la Serie A.AtalantaBeneventoBolognaCagliariCrotoneFiorentinaGenoaH. VeronaInterJuventusLazioMilanNapoliParmaRomaSampdoriaSassuoloSpeziaTorinoUdineseLe regioni più rappresentate sono la Lombardia, la Liguria e l'Emilia Romagna, con 3 squadre. Due le società per Piemonte, Lazio e Campania. Una ciascuna per Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Calabria e Sardegna.AscoliBresciaChievoCittadellaCosenzaCremoneseEmpoliEntellaFrosinoneLecceMonzaPescaraPisaPordenoneRegginaReggio AudaceSalernitanaSpalVeneziaVicenzaLa regione più rappresentata è il Veneto con 4 squadre, segue con 3 la Lombardia. A quota 2 Emilia Romagna, Toscana e Calabria. Una per Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania e Puglia.