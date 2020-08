La stagione 2020-21 Calcio, la nuova Serie A Il quadro delle partecipanti al prossimo campionato

Dopo i verdetti dell'ultima giornata, si delinea il quadro delle partecipanti al prossimo campionato di Serie A.Resta da assegnare solo l'ultimo posto, quello che spetta alla vincente dei playoff di Serie B, cui partecipano Spezia, Pordenone, Cittadella, Chievo, Empoli e Frosinone.Questo l'elenco per la stagione 2020-21:AtalantaBeneventoBolognaCagliariCrotoneFiorentinaGenoaH. VeronaInterJuventusLazioMilanNapoliParmaRomaSampdoriaSassuoloTorinoUdineseX (vincente playoff B)Allo stato, le regioni più rappresentate sono la Lombardia e l'Emilia Romagna, con 3 squadre. Due le società per Piemonte, Liguria, Lazio e Campania. Una ciascuna per Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Calabria e Sardegna.