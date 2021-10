Girone C Qualificazioni Mondiali 2022: Svizzera un gol per tempo, Irlanda del Nord ko 2-0 Nella stesso girone dell'Italia 3-1 della Lituania alla Bulgaria

Il gol di Zuber (Ansa)

Svizzera batte Irlanda del Nord 2-0 (1-0) in una partita del Girone C (lo stesso dell'Italia) di qualificazione ai Mondiali 2022 disputata sul terreno dello Stade de Genève di Ginevra.I gol: nel primo tempo Zuber al 49'; nel secondo tempo Fassnacht al 48'.Nell'altra partita del Girone, Lituania batte Bulgaria 3-1 (1-0) nel match disputato sul terreno del LFF Stadium di Vilnius. I gol: nel primo tempo Lasickas per i padroni di casa al 18'; nel secondo tempo Desporov per gli ospiti al 19', Cernych per la Lituania al 37' e al 39'. Nel primo tempo Iliev ha sbagliato un calcio di rigore per i bulgari al 14'.La classifica del GironeP G V N P GF GSItalia 14 6 4 2 0 12 1Svizzera 11 5 3 2 0 6 1Irlanda del Nord 5 5 1 2 2 4 5Bulgaria 5 6 1 2 3 4 9Lituania 3 6 1 0 5 4 14