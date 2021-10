Serie A Calcio, un Milan corsaro vince a Bologna 2-4 La nona giornata vede l'ottavo successo per i rossoneri

Leao porta in vantaggio il Milan (Ansa)

Il Milan batte il Bologna al Dall'Ara e si porta in vetta alla classifica di Serie A. E' l'ottava vittoria nelle prime nove giornate per i rossoneri, momentaneamente in testa alla classifica in attesa di Roma-Napoli.Gli ospiti, che al termine del primo tempo vincevano 2 a 0 grazie ai gol di Leao (16') e Calabria (35'), si sono visti raggiungere da un Bologna in dieci (dopo espulsione di Soumaoro al 20' del primo tempo) grazie all'autogol di Ibrahimovic al 49' e al gol di Barrow al 52'. Al 58' il Bologna finisce in nove con l'espulsione di Soriano. All'84' Benacer riporta il Milan in vantaggio. Chiude la partita Ibrahimovic al 90'.