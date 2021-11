La 13a giornata Calcio, una Roma corsara batte il Genoa con una doppietta del 18enne Afena-Gyan Il Primavera classe 2003 entra in campo al 75' e risolve una partita complicata segnando all'82' e raddoppiando al 94'

L'esultanza di Afena-Gyan (Getty)

Condividi

Non è fortunata la prima di Shevchenko sulla panchina del Genoa, che viene sconfitto per 2-0, in casa, da una Roma che merita i tre punti, maturati comunque nel finale. A decidere la gara una doppietta del 18enne Felix Afena-Gyan, entrato in campo al 30' della ripresa.La prima occasione è per gli ospiti, con l'ex di turno Shomurodov che riceve un cross dalla destra di Veretout ma manda alto di testa. Al 14' gli uomini di Mourinho passano quando Mkhitaryan batte con il mancino Sirigu dal limite, ma l'arbitro annulla per una lieve deviazione con la mano di Abraham sulla conclusione dell'armeno. Al 29' Shomurodov va di nuovo vicino al vantaggio quando riceve una palla invitante dalla sinistra da El Shaarawy, ma il suo destro al volo da ottima posizione finisce sopra latraversa. Il primo tempo termine senza ulteriori emozioni.In avvio di ripresa sono ancora i giallorossi a provarci per primi con Mkhitaryan, che salta al limite Badelj e ci prova con il mancino ma il tiro finisce alto. L'armeno, schierato a centrocampo (con Pellegrini trequartista), è il più vivace dei suoi e al 70' ritenta di sinistro da posizione defilata, che finisce però sopra la traversa.I liguri si vedono per la prima volta un minuto più tardi quando Vasquez penetra in area e mette in mezzo un rasoterra velenoso, con il rimpallo tra El Shaarawy e Sturaro che viene sventato in tuffo da un attento Rui Patricio. Mkhitaryan prova ad aggiustare la mira al 29' con un destro chirurgico dal limite che esce di un soffio dopo una leggera deviazione.L'ex Arsenal è ispiratissimo e al 37' trova un'accelerazione devastante dopo la quale serve con lucidità in area il neo entrato Felix Afena-Gyan, che con il piatto destro la mette nell'angolino lontano battendo Sirigu e firmando così 1-0 e il primo sigillo in carriera in serie A. Il giovanissimo attaccante ghanese (un Primavera classe 2003) si ripete poi in pieno recupero, siglando la doppietta personale, grazie a un fantastico destro a giro dalla lunga distanza.In virtù di questo successo, la Roma supera Juventus, Lazio e Fiorentina (tutte e tre a 21) ed è sola al quinto posto a quota 22, a 3 sole lunghezze dalla zona Champions League (quarta è l'Atalanta a 25). Resta invece terz'ultimo il Genoa, fermo a 9 e lontano due punti dalla salvezza."Dedico questi due gol a tutti i miei compagni di squadra e soprattutto alla mia mamma, che è ancora in Ghana e alla quale dico 'ti voglio tanto bene'". Così, dai microfoni di Dazn, il 18enne Felix Afena-Gyan, mattatore di Genoa-Roma. Poi un'altra dedica. "Mourinho è un grandissimo coach, davvero un grande - ripete Afena -, e tutti i giorni mi aiuta a migliorare. Io lo ringrazio. Questa sera il mio sogno è diventato realtà, ho segnato questi due gol ma ora devo continuare con le mie performance e fare ancora meglio in futuro".