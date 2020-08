Sale il tasso di umidità Caldo: allerta in Sardegna, temperature fino a 40 gradi Le temperature minime sono ferme ai 23-24 gradi. Le zone più roventi sono il Sulcis Iglesiente e il centro-nord dell’isola

Clima bollente in Sardegna. Un campo di alta pressione che va dall'africa fino all'Europa centrale sta facendo salire la colonnina del mercurio fino ai 40 gradi.Temperature che resteranno sempre sopra i 38 gradi.La Protezione civile regionale ha emesso un avviso “di condizioni meteo avverse” per la giornata di Ferragosto e domenica 16.A preoccupare sono soprattutto le minime che non scendono mai sotto i 23-24 gradi e che fanno salire il tasso di umidità.Secondo i dati della rete delle stazioni meteo di Sardegna clima onlus, pubblicate su facebook, i territori bollenti sono il Sulcis Iglesiente e il centro-nord della Sardegna.