Temperature fino a 43 gradi Arriva il grande caldo: settimana rovente in Italia In arrivo l’anticiclone africano che porterà ondate di calore e afa. Una combinazione che aumenterà la sensazione di caldo e aria bollente



Colonnine delle temperature pronte a schizzare in su. Nei prossimi giorni nelle grandi città si arriverà a 38 e 40 gradiLe previsioni sono del sito www.ilmeteo.it.Si parte un po’ in sordina con tempo soleggiato domenica 2 agosto e qualche temporale sui confini alpini.Passato il fine settimana la colonnina del mercurio è destinata ad una inesorabile salita in tutta Italia. Giovedì si raggiungeranno i 37-38 gradi a Firenze, Mantova, Ferrara, Bologna e su molte zone della Sardegna, della Sicilia e della Puglia, in particolare Foggia e Taranto.Nuovo salto in su venerdì quando il picco dell'anticiclone africano toccherà il massimo. Tra venerdì e domenica ci saranno 40 gradi Firenze, 38 gradi a Roma, Milano, Torino, Verona, Mantova, Ferrara, Perugia. Nelle zone interne della Sardegna si sfioreranno 43 gradi. Si respirerà forse un po’ meglio, nelle altre città dove il caldo si attesterà a 34-35. Eccezione per le zone della Liguria dove il termometro non salirà oltre i 30 gradi .Le temperature roventi non viaggiano mai da sole e anche in questo caso si portano dietro l’afa che soprattutto nelle grandi città aumenterà la sensazione di caldo e renderà l’aria una cappa irrespirabile.