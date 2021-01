Il bollettino post feste natalizie Coronavirus, Caltanissetta: tasso di positività del 45.34%. Focolaio a Gela Tornano a superare quota mille i positivi al Covid-19 in provincia di Caltanissetta. L'ultimo bollettino, all'indomani delle feste, è allarmante, con un tasso di positività che è arrivato addirittura al 45.34%

Ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela

Nelle ultime 24 ore si sono registratie cresce il numero di ricoverati. Sono questi i dati, post feste natalizie, che destano preoccupazione a Caltanissetta (Dove il totale dei positivi è tornato a superare mille unità) e in particolare a Gela dove, nelle ultime ore, si registrano 57 dei 78 nuovi contagi.in questa prima domenica dell'anno - il riferimento è alla comunicazione dell'Asp - che dà riscontro del virus in 57 pazienti, tutti in isolamento domiciliare, e due decessi. Ricoverati in degenza ordinaria 3 pazienti di Gela. 18 i guariti. Attualmente, i gelesi in isolamento sono 356 e 28 sono quelli ricoverati in Malattie Infettive. Tre lottano in terapia intensiva. Non abbassiamo la guardia. Rispettiamo le regole", si legge sulla pagina Facebook del Comune di Gela.Nel merito, il sindaco di Gela Lucio Greco ha dichiarato di voler intensificare i controlli: "L'. È molto probabile che molta gente abbia esagerato a Natale, con riunioni e assembramenti e tutto questo è stato motivo di contagio. Vedremo nelle prossime ore l'evolversi della situazione e dopodiché prenderemo i dovuti provvedimenti".Sono 1047 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 6.319 tamponi processati. Le vittime sono state 26 nelle ultime 24 ore. I positivi sono 35.591 con un aumento di 641 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1321, in più rispetto al dato precedente, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1137, 47 in più. In terapia intensiva i ricoveri sono 184, 2 in meno rispetto al precedente bollettino. I guariti sono 380. La distribuzione nelle province vede a Catania 301 nuovi casi, a Palermo 297, a Messina 189, a Ragusa 53, a Trapani 46, a Siracusa 16, a Caltanissetta 87, a Agrigento 55, a Enna 3.