In arancione 16 regioni e 2 province autonome Cambia la mappa dei colori in Italia: in rosso solo Puglia, Sardegna e Val d'Aosta Con il passaggio all'arancione della Campania aumentano gli studenti a scuola in presenza

Cambia la mappa dei colori in Italia, con sole 3 regioni (Valle d'Aosta, Puglia e Sardegna) in zona rossa e tutte le restanti in arancione fino al 26 aprile.Aumentano gli studenti a scuola in presenza con il passaggio all'arancione della Campania e il Trentino anticipa l'accesso a bar e ristoranti mentre fervono i preparativi per la riapertura decisiva prevista per il 26.Oggi il Cts ne approfondirà dettagli e regole, anche per il pass per gli spostamenti. Le Regioni premono per ulteriori aperture, mentre dubbi e cautele persistono sul fronte della scuola e del coprifuoco notturno.Da oggi saranno 6 milioni e 850 mila gli alunni fisicamente in aula sugli 8,5 milioni totali degli istituti statali e paritari, 8 su 10. Sono 291 mila in più della scorsa settimana, tutti della Campania, che è uscita dalla zona rossa. Restano in fascia di massimo rigore Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta, con 390 mila alunni in didattica a distanza (dad). In tutto saranno quasi un milione e 657 mila quelli ancora a casa in dad la prossima settimana. Dal 26, invece, in zona gialla e arancione tutte le scuole saranno in presenza al 100%. In zona rossa le lezioni si svolgeranno in classe fino alla terza media (ora è fino alla prima), mentre alle superiori l'attività si svolgerà almeno al 50% in presenza.Più di nove italiani su dieci (90,5%), per un totale di 53,9 milioni di persone, nella nuova settimana sono fuori dalle zone rosse e dai vincoli restrittivi che le caratterizzano. E’ quanto emerge da un'analisi della Coldiretti sulla nuova mappa dei colori con sole 3 regioni in zona rossa e tutte le restanti in arancione fino al 26 aprile, quando molte regioni passeranno in giallo rafforzato con la possibilità di aperture serali della ristorazione all’aperto.Per ora con l’Italia senza zone gialle restano chiusi però per il servizio al tavolo o al bancone i 360mila bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi presenti lungo l’intera Penisola, con una perdita di oltre 1,5 miliardi in questa ultima settimana, che colpisce quasi un italiano su tre (30%).