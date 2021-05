Aderiscono 24 deputati Camera: nasce il gruppo "Coraggio Italia", tensioni nel centrodestra Salta il vertice di oggi del centrodestra sulle candidature alle Comunali

Brugnaro e Toti presentano simbolo nuova forza politica (Ansa)

Condividi

"In data odierna è pervenuta alla presidenza la comunicazione che si è costituito il gruppo parlamentare 'Coraggio Italia'". L'annuncio arriva in aula alla Camera da parte della vicepresidente Maria Edera Spadoni e segna una novità politica di un certo rilievo nel campo del centrodestra.Ventiquattro i componenti del nuovo gruppo: l''emorragia' maggiore è quella che ha colpito Forza Italia (Maria Teresa Baldini, Raffaele Baratto, Michaela Biancofiore, Felice Maurizio D'Ettore, Matteo Dall'Osso, Marco Marin, Stefano Mugnai, Guido Germano Pettarin, Elisabetta Ripani, Cosimo Sibilia, Simona Vietina), poi nel nuovo gruppo confluisce interamente la componente "Cambiamo!- Popolo Protagonista" del Misto, vicina al governatore della Liguria Giovanni Toti (Fabiola Bologna, Guido Della Frera, Manuela Gagliardi, Osvaldo Napoli, Claudio Pedrazzini, Gianluca Rospi, Daniela Ruffino, Giorgio Silli); Fabio Berardini, Carlo Ugo De Girolamo, Marco Rizzone arrivano dal Centro democratico; Tiziana Piccolo dalla Lega e Martina Parisse dal Movimento 5 Stelle.Il presidente del gruppo è Marin, il vicepresidente vicario Mugnai. "Grazie a Berlusconi, è stato un coraggioso, ma ora dobbiamo andare avanti, è un altro tempo" sono state le parole in conferenza stampa di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e tra i fondatori di Coraggio Italia, che ha augurato "ogni bene a Forza Italia e agli altri partiti del centrodestra", esplicitando l'obiettivo di "recuperare gli elettori già andati via". Il colore che contraddistinguerà il nuovo soggetto politico sarà il fucsia, "che è un rosa carico, bello duro. Ho sempre pensato che le donne abbiano una marcia in più"."Questo è il governo del migliore e merita di andare avanti. Siamo qui per dare una mano a Draghi che è la persona più autorevole" ha affermato Marin. "Coraggio Italia da gruppo parlamentare diventerà certamente un partito. Ci siamo dati 60 giorni di tempo affinché le varie commissioni sviluppino i temi": così Toti, intervistato da Affaritaliani.it, spiega la nuova formazione politica. I tempi del congresso? "Vedremo quando finiscono i lavori le commissioni, spero anche prima di due mesi. Cambiamo!, se la costituente andrà bene come tutti speriamo, confluirà in Coraggio Italia. Ricordo che Cambiamo! conta più di 400 amministratori tra sindaci, consiglieri regionali e comunali".Quanto al rapporto con Forza Italia, da cui provengono molti parlamentari di Coraggio Italia e che ha fatto saltare il vertice di oggi del centrodestra sulle candidature alle Comunali proprio in polemica con il nuovo soggetto politico, Toti spiega: "Per quanto mi riguarda i rapporti sono buoni, la nostra non è un'operazione contro Forza Italia ma per rafforzare l'area moderata del centrodestra. Per vincere alle prossime elezioni spero che tutti comprendano che non va bene giocare al meno siamo e meno stiamo. Il confronto sulle idee è il sale della democrazia"."Auguriamo buona fortuna ai colleghi di Forza Italia che hanno deciso di partecipare alla costruzione dei gruppi parlamentari di Coraggio Italia. E' chiaro che dispiace vedere interrotto un percorso comune intrapreso molti anni fa, grazie alla lungimiranza del presidente Silvio Berlusconi, che ci ha portato a guidare il Paese in momenti difficili e, anche ora, ci ha spinti a contribuire con convinzione alla nascita del governo Draghi. Auspichiamo che da parte loro non manchi mai la lealtà verso Forza Italia che, come movimento moderato e liberale, in questi anni ha saputo ascoltare tutti dando voce a categorie che per troppo tempo sono state abbandonate e che, soprattutto, si è fatto promotore e asse portante della coalizione di centrodestra in cui si riconosce la maggioranza degli italiani": è quanto dichiarano in una nota i parlamentari di Forza Italia Toscana Massimo Mallegni, Deborah Bergamini, Erika Mazzetti, Barbara Masini e Roberto Berardi."Auguri di buon lavoro al neonato gruppo di Coraggio Italia alla Camera dei deputati. Da posizioni diverse lavoreremo per rafforzare l'alleanza di centrodestra" afferma invece il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.Coraggio Italia diventa il nono gruppo parlamentare presente alla Camera. Questa la nuova composizione dell'Assemblea: M5s 162 deputati, Lega 131, Pd 93, Fi 78, Fdi 36, Italia Viva 28, Coraggio Italia 24, LeU 11, Misto 66.