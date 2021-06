ITALIA

2021/06/08 09:20

Beni immobili sequestrati in Campania, Molise ed Emilia-Romagna Camorra, blitz contro clan: 31 arresti e sequestri per 25 milioni di euro Associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, traffico di stupefacenti, aggravati dal metodo mafioso, questi i reati a vario titolo contestati agli indagati

