Camorra: colpi pistola contro le finestre di Casa don Diana

Sarebbero stati esplosi da un immobile vicino, anche quello sequestrato alla camorra e in attesa di essere riutilizzato, i colpi di pistola che ieri sera hanno danneggiato una finestra di Casa don Diana a Casal di Principe.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, i colpi sarebbero partiti da una pistola a gas, e 4 hanno colpito la finestra del museo, polo attività didattiche innovative e centro di progetti di formazione e promozione sociale. "La notizia - dice Catello Maresca, pm che ha indagato sui boss Casalesi e candidato sindaco a Napoli - proprio nel giorno dell'anniversario della morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ci fa riflettere su quanto ancora ci sia da fare per estirpare il seme della criminalita' organizzata nella nostra terra". Reazioni sono arrivate anche dalla Cgil Campania e Flai Cgil Campania e Napoli. "Proprio nel bene che in quel territorio riscatta la bellezza anche attraverso importantissime iniziative culturali, c'e' qualcuno che prova disturbare un lavoro enorme - si legge in una nota - gli spari non fermeranno un percorso di resistenza e di resilienza, un percorso partigiano. Ispirati dallo straordinario messaggio che il sacrificio di don Peppe ci ha consegnato, ribadiamo con forza anche noi: in questa Casa, la paura non e' di casa". (