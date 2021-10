Grande come il pugno di un uomo Canada, un meteorite si schianta su una casa e plana nella camera da letto Ruth Hamilton, 66 anni, è stata svegliata dall'abbaiare del suo cane e dal suono di un'esplosione

A woman in Canada woke up after a meteorite crashed through her ceiling and landed in her bed. Let’s just say it wasn't exactly what she meant when she wished to wake up next to @TheRock. #FallonTonight pic.twitter.com/DU5vdNu02j — The Tonight Show (@FallonTonight) October 12, 2021

A woman in Canada who was awakened in the middle of the night by a loud crash found a hole in her ceiling and a rock next to her pillow. It was a meteorite, she later learned. https://t.co/3yW1JO4ai5 — New York Times World (@nytimesworld) October 14, 2021

Deve aver preso un bello spavento la signora Ruth Hamilton, che vive in Canada nella regione della British Columbia, vedendo arrivare, nella sua camera da letto una palla di fuoco striata, di un chilo e 200 grammi, grande come il pugno di un uomo, che è finita vicino al suo cuscino.La signora, 66 anni, vive a Golden, 3700 abitanti a 440 miglia ad est di Vancouver.La donna è stata svegliata dall'abbaiare del suo cane e dal suono di un'esplosione. Ha subito acceso la luce e ha visto un buco sul soffitto. Il suo orologio segnava le 11,35 di sera. Molti altri hanno avvertito un forte rumore e un bagliore nel cielo. Ci sono video che testimoniano l'accaduto.All'inizio ha pensato che un albero fosse caduto sulla sua casa. Ma non era così. Nel letto, tra i suoi due cuscini floreali, un grande pezzo di antracite grigio. Ha chiamato il 911: "Perbacco, c'è una roccia nel mio letto!"Più tardi ha scoperto che si trattava di un meteorite di oltre un chilo che le ha lasciato sulla faccia "dei detriti come cartongesso". Tutto è successo la notte del 3 ottobre scorso.Lei era molto scossa ma l'evento è rimbalzato su internet e ha dato agli scienziati una inusuale possibilità di studiare un pezzo di roccia spaziale caduto sulla terra.In un'intervista Ruth ha detto: "Mi sembrava tutto surreale. Sono rientrata nella mia stanza e, sì, era vero c'era un buco nel mio soffitto. Ed era tutto vero!"I meteroidi tutti i giorni si muovono verso la terra. Quando sono grandi abbastanza e sopravvivono al viaggio attraverso l'atmosfera terrestre e atterrano, diventano meteoriti. Le persone collezionano i frammenti, alcuni vanno a finire nei musei, alcuni vengono venduti su E-bay. A Febbraio, la casa d'aste Christie's ha venduto un raro meteorite per 4 milioni di dollari.