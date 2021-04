EUROPA

2021/04/19 10:15

La questione irlandese Le prime scuse del Sinn Fein per l’omicido di Lord Mountbatten, zio del principe Filippo È stato un attentato “straziante", queste le parole usate per la prima volta dalla presidente dello Sinn Fein, Mary Lou McDonald, per l'attentato dell'Ira che ne 1979 uccise l'ultimo viceré dell'India e altre tre persone, tra cui due ragazzi di 14 e 15 anni

​Irlanda del Nord: la unionista Arlene Foster nominata premier

Lord Mountbatten, l'ultimo viceré dell'India, zio materno del principe Filippo e molto vicino a lui e suo figlio Carlo, fu assassinato nel pieno del conflitto in Irlanda tra repubblicani e unionisti: nel 1979 l'Ira fece saltare in aria la sua barca al largo del villaggio di Mullaghmore, nella contea di Sligo, mentre l'ultimo viceré dell'India era in vacanza presso la sua residenza estiva, Classiebawn Castle.



All’indomani dei funerali del principe Filippo, Mary Lou McDonald, presidente dello Sinn Fein, si è scusata per l'attentato "straziante". Sono le prime scuse esplicite da parte di una leader del partito che è stato a lungo il braccio politico del gruppo paramilitare indipendentista Ira (Esercito repubblicano irlandese).



"Certo che mi dispiace quel che è successo. Fu straziante", ha detto Mary Lou McDonald, intervistata su Times Radio. Prima di lei, Gerry Adams, che ha guidato il Sinn Fein fino al 2018, si era sempre ben guardato dal dirsi dispiaciuto: aveva espresso rammarico ma aveva insistito sul fatto che Lord Mountbatten "conosceva i pericoli" dello spingersi fino in Irlanda.



