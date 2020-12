Fine anno all'insegna della fantasia e del virtuale Capodanno in zona rossa, le iniziative da Milano a Palermo Stasera il coprifuoco, che scatta alle 22, sarà esteso fino alle 7 di domattina

Condividi

Sono all'insegna della fantasia e del virtuale le tante iniziative con cui le principali città italiane si apprestano a festeggiare un Capodanno caratterizzato dalle restrizioni per il Covid che collocheranno l'intera penisola in zona rossa. Stasera il coprifuoco, che scatta alle 22, sarà esteso fino alle 7 di domattina, ma nessuno ha voluto rinunciare ad accogliere in allegria un nuovo anno mai così atteso:

NAPOLI - L'amministrazione comunale di Napoli ha cancellato il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici da Castel dell'Ovo, sospeso magicamente nello scenario del golfo di Napoli, con cui il capoluogo campano saluta da decenni l'arrivo del nuovo anno. La notte di San Silvestro, dunque, anche nel capoluogo campano sarà all'insegna della sobrietà e del rispetto per le vittime della pandemia, mentre i soldi appostati in bilancio per queste spese e quelle delle luminarie natalizie, circa 250mila euro, saranno spese per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo in crisi.

Alle feste in piazza abituali, poi, al massimo si potrà sostituire l'abitudine dei napoletani di sparare botti a mezzanotte, un rito che ha radici antiche che rimandano all'uso del rumore e della luce per scacciare i demoni. Via social però si diffondono iniziative alternative. La prima a partire è stata quella che vede, soprattutto nei Quartieri Spagnoli, l'accensione di una candela o di un piccolo lume dietro le finestre, allo scoccare del passaggio dal vecchio al nuovo anno, lasciando la stanza al buio, per commemorare chi ha perso la vita a causa del Covid 19. Negozianti, cittadini e comitati di quartiere inoltre, sempre attraverso chat e pagine social, si stanno organizzando per festeggiare il Capodanno con un lancio di palloncini bianchi o colorati, in segno di omaggio ai deceduti e di solidarietà con gli operatori sanitari che tanto hanno dato e continuano a dare in termini d'impegno contro il coronavirus. Una iniziativa pero' contro la quale si coalizzano ben 26 sigle ambientaliste, da Greenpeace a Marevivo, da Zerowaste a Legambiente fino a Stop Biocidio e Fridays for future Napoli. "Non è innocua per chi conosce i danni che i palloncini provocano all'ambiente ed in particolare al mare", dicono. E suggeriscono un Capodanno di "solidarietà e verde", magari con candele, fiocchi colorati, striscioni, canzoni al balcone, ma senza palloncini di plastica o lanterne, che finiscono in mare e sono inquinanti.

TORINO - E' tornata di scena la magia per festeggiare la fine dell'anno a Torino. Ma questa volta lo spettacolo, in diretta dalla Mole Antonelliana, sede del Museo del Cinema, e' stato soltanto in streaming a causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria. L'appuntamento c'e' stato ieri con 'Capodanno -1. Una Notte di Magia', un evento inserito nell'ambito del festival 'Masters of Magic Digital Edition'. Nell'anno dedicato alla settima arte, il simbolo della citta' ha ospitato i migliori artisti dell'arte magica, protagonisti di un evento unico per unire cinema, magia e solidarieta', seguito comodamente da casa. A presentare la serata e' stato Walter Rolfo, con la partecipazione di Raul Cremona. Si e' iniziato alle 18 con 'Magic School Academy - Vuoi diventare un vero Prestigiatore?': tre ore di lezioni di magia dedicate bambini e ragazzi con i grandi maestri dell'arte magica Jack Nobile e Skizzo Davide Nicolosi. Alle 21, il 'Gran Gala di Magia - I piu' grandi artisti collegati da tutto il Mondo': i performer internazionali hanno dato vita a un grande show digitale con esibizioni di forte intensita'. I numeri si sono alternati a storie e interviste dal vivo e in collegamento per raccontare il legame tra l'arte del cinema e quella dell'illusionismo, tra le quali Jabba "The Greatest Showman", Andrea Boccia con enigmi, memorabilia, cinema e magia, Raul Cremona e molti altri. Protagonista della serata anche la solidarieta', con il Mago Sales, creatore della Fondazione Mago Sales Onlus, collegato dal Museo della Magia di Cherasco (Cuneo), e grazie a una diretta speciale, l'artista Flip Mattia Bidoli che, attraverso l'arte magica, sta portando ai rifugiati dal campo profughi in Grecia, insieme agli aiuti materiali, tanti sorrisi e tanta speranza. Tra gli artisti dal mondo, Simon Pierro The iPad Magician, Andrea Paris, vincitore di Tu Si Que Vales, Hyde maestro del Cubo di Rubik e molti altri da tutto il mondo. Walter Rolfo ha condotto una speciale visita al Museo Nazionale del Cinema, all'interno della Mole Antonelliana.

GENOVA - Se la gente non puo' scendere in piazza, saranno le piazze - tantissime location diverse di Genova - ad entrare nelle case della gente. E' la soluzione scelta per il Capodanno 2021 dal capoluogo ligure, in zona rossa come il resto del Paese per via delle misure di contenimento del Covid. Niente concerti in piazza dunque, ne' spettacoli sparsi per la citta', ma un grande show in streaming e diretta tv, con parti live e parti registrate, che coinvolge 50 tra attori, musicisti, comici, sportivi di Genova e per Genova. Lo spettacolo, trasmesso dall'emittente locale Primocanale e in streaming sui siti visitgenoa.it e lamialiguria.it, durera' 3 ore, dalle 21.30 di stasera alla mezzanotte e mezza di domani, con tanto di trama ideata da Matteo Monforte e Anna Scardovelli: una capocomica d'eccezione, la showgirl Serena Garitta, ha avuto l'incarico di organizzare la serata di Capodanno di Genova. A tal fine, convoca una divertente squadra "semiseria" di collaboratori (tutti comici, dai Bruciabaracche ai Pirati dei Caruggi) che l'aiutano nella costruzione di questo incredibile evento. Fra malintesi, contrattempi, e bizzarrie lo spettacolo va avanti, con incursioni di 16 rapper e trapper emergenti, tutti genovesi, ma anche con la musica di Beppe Gambetta, Gnu Quartet, l'Orchestra del Carlo Felice e tanti altri, con le due giovani tenniste di Savona Carola Pessina e Vittoria Oliveri, divenute celebri durante il lockdown per la partita sui tetti di Finale Ligure, con la danza e la performance "Quadro": tanti ingredienti per condurre gli spettatori al brindisi di Mezzanotte con la "leggerezza" di cui si ha bisogno oggi piu' che mai. "Tenacia, orgoglio, solidarieta' e fiducia" sono le parole che indicano al meglio lo spirito che ha guidato la citta' in questi mesi difficili e che devono continuare a guidarla anche nel 2021, secondo il sindaco Marco Bucci: "Abbiamo bisogno non solo dell'iniezione del vaccino, ma anche di fiducia. L'anno che verra' dovra' portare un grande cambiamento e questo spettacolo intende fare proprio questo. L'augurio che faccio a tutti - ha aggiunto il primo cittadino - e' che il 2021 sia l'anno in cui sconfiggiamo la pandemia, torniamo alla vita che ci siamo scelti e riprendiamo il cammino, oggi rallentato, con piu' energia e fiducia nel futuro". Coprotagonista del Capodanno virtuale sara' proprio la citta' di Genova, con i suoi scorci e i suoi luoghi segreti, gli angoli inattesi, le storie mai rivelate. Durante lo spettacolo verranno infatti svelate tante curiosita' sulla Superba: aneddoti, flash storici, scoperte, e racconti di personaggi che hanno lasciato e continuano a lasciare un segno. "Se la gente non puo' andare nelle piazze, era giusto trovare un luogo dove le persone potessero sentirsi parte di una comunita'", ha detto il presidente della Liguria, Giovanni Toti.

MILANO - Il cuore di Milano si accendera' con l'arte per scandire il passaggio tra il 2020 e il 2021. Un Capodanno diverso che il Comune ha scelto di celebrare con "Pensieri Illuminati" di Felice Limosani e Beatrice Venezi, un'opera d'arte "totale" che unisce arti visive digitali, musica orchestrale diretta dal vivo, canto e prosa teatrale nei luoghi simbolo della vita civile, culturale e religiosa di Milano: la Sala Fontana al Museo del Novecento, la Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale, il sagrato e la facciata del Duomo. Un progetto artistico multidisciplinare aperto ai cittadini, in cui i pensieri di tutti potranno essere simbolicamente protagonisti della notte di San Silvestro, evocando lo stringersi in un abbraccio collettivo in Piazza del Duomo. Entro stasera, infatti, chiunque potra' lasciare sul sito www.pensierilluminatimilano.it un pensiero breve e semplice come un tweet, ispirato a uno dei tre temi dell'opera: Creato, Umanita' e Futuro. Questa notte, i messaggi del pubblico saranno trasformati dall'artista Felice Limosani in una grafica animata e proiettata sulla monumentale facciata della Cattedrale, che diventera' cosi' lo sfondo di una partitura visiva capace di ricreare la presenza, se pure virtuale, della cittadinanza nel luogo che piu' rappresenta Milano. La serata si aprira' nella Sala Fontana del Museo del Novecento per poi spostarsi nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale con una performance musicale che reinterpretera' alcuni brani della tradizione classica, eseguiti al piano dal Maestro Beatrice Venezi e ibridati con la video arte e le sonorita' elettroniche create da Felice Limosani. Il programma proseguira' con il repertorio musicale suonato dai 52 elementi dell'Orchestra 'I Pomeriggi Musicali' e interpretato dalla soprano Francesca Manzo, diretti dal Maestro Venezi. Simultaneamente, il sagrato del Duomo diventera' il palcoscenico su cui dieci attori della Civica Scuola di Teatro 'Paolo Grassi' daranno voce e corpo a una selezione di messaggi inviati sul sito www.pensierilluminatimilano.it. La mezzanotte sara' scandita dalla video installazione "Pensieri Illuminati" narrata da Alessandro Preziosi, grazie alla collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo. "Pensieri Illuminati" verra' trasmesso dalle 22.30 di stasera sulle piattaforme Live-now.com, Repubblica.it, YesMilano.it e Video.sky.it/arte, dando vita a una serata unica: le note dell'Orchestra, l'architettura trasformata dai pixel luminosi e le parole recitate daranno forma a pensieri, riflessioni e speranze, trasformandoli in emozioni.

ROMA - Piu' che come una festa, il Comune di Roma presenta il suo Capodanno tutto digitale come "un rito di passaggio", con l'auspicio di ritrovarsi di nuovo insieme per accogliere il 2022. Sara' una maratona online dal significativo titolo 'Oltre tutto' che prendera' il via stasera alle 22 nello studio di registrazione allestito nel Laboratorio di scenografia del teatro dell'Opera di Roma, con affaccio mozzafiato sul Circo Massimo. Un evento rigorosamente a porte chiuse, godibile dal divano di casa sul sito culture.roma.it e sulla pagina Facebook @cultureroma. Le star della serata saranno Gianna Nannini, Diodato, Elodie, Manuel Agnelli, Gemitaiz, Carl Brave e il violinista Rodrigo D'Erasmo, ma soltanto la prima si esibira' in diretta dal laboratorio, in compagnia delle due scrittrici che animeranno l'inedita serata, Chiara Valerio e Michela Murgia. Gli altri artisti contribuiranno ad accogliere l'agognato 2021 con performance gia' registrate da gioielli storici e artistici della capitale: Elodie dal Tabularium dei Musei Capitolini, Gemitaiz dall'Ara Pacis, Diodato dallo Stadio Palatino, Carl Brave da rhinoceros Alda Fendi art hub di fronte all'Arco di Giano, Manuel Agnelli con Rodrigo d'Erasmo dal museo di Roma - Palazzo Braschi. BOLOGNA - Non un Vecchione che brucia in piazza ma un Capodanno d'artista per Bologna. Con cartoline di auguri, nelle buchette delle lettere, firmate dalla disegnatrice Chiara Rapaccini in arte RAP, autrice, tra l'altro, delle tavole degli 'Amori sfigati': una 'matita' capace di strapparci un sorriso. Per la prima volta dopo quasi un secolo, il Vecchione non sara' in Piazza Maggiore: il rito scaramantico del rogo che dal 1922 raduna i cittadini, nel cuore di Bologna, per salutare il nuovo anno sulle ceneri del vecchio, e' stato annullato a causa delle misure anti-Covid. Ed e' stato sostituito dalle cartoline d'autore. Un cuore, l'allegria delle Due Torri e la scritta "Torniamo a sorridere", i protagonisti della penna dell'artista fiorentina. Come si usava fare una volta con i biglietti di auguri scritti a mano, la cartolina rappresenta un piccolo gesto simbolico di vicinanza e condivisione, pensato dal Comune per portare direttamente nelle case un messaggio di speranza. Contemporaneamente, manifesti con i tipici personaggi di RAP si affacceranno sulle vie di Bologna. Per scambiarsi un augurio a distanza Palazzo d'Accursio ha organizzato anche una sorpresa online. Il regalo virtuale sara' visibile dalle ore 23.45 di stasera: si tratta di un 'corto d'autore' in cui RAP reinterpreta il Vecchione in chiave digitale seguito da due video inediti prodotti per l'occasione da Cineteca di Bologna e Teatro Comunale.

VENEZIA - Niente fuochi in bacino San Marco ne' musica animazione in terraferma. Quest'anno, complice anche il decreto che tra zone rosse e coprifuoco impedirebbe di fatto la fruizione di qualsiasi evento, Venezia si ferma e saluta il 2021 senza eventi o manifestazione di alcun tipo. L'unico appuntamento in agenda resta il tradizionale Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice, trasmesso in diretta domani alle 12.20 su Rai1. Il Concerto di Capodanno della Fenice come da tradizione propone un programma musicale in due parti: una prima esclusivamente orchestrale e una seconda parte dedicata al melodramma, con una carrellata di arie, duetti e passi corali interpretati da solisti di assoluto prestigio e dal Coro del Teatro La Fenice. Ogni anno il Concerto si chiude con due pagine celeberrime di Giuseppe Verdi, capisaldi del patrimonio musicale italiano: il Coro "Va' pensiero sull'ali dorate" da Nabucco e il festoso brindisi "Libiam ne' lieti calici" da La traviata.

FIRENZE - Nel capoluogo toscano, l'evento per festeggiare il tanto atteso 2021, ha un nome ben augurante: si chiamera' 'Futura' in omaggio a una celebre canzone di Lucio Dalla. Si tratta di un doppio appuntamento, organizzato dal Comune di Firenze e dall'associazione MUS.E, visibile da casa online, con musica, performance e uno spettacolo per bambini. Lo spettacolo musicale, da alcune sale di palazzo Vecchio, vedra' protagonisti i cantautori Daniele Silvestri, Ghemon e Gabriella Martinelli, mentre la violoncellista Naomi Berrill suonera' accompagnando i passi di danza di Jennifer Rosati, ballerina e protagonista dell'Opus Ballet. L'attore Maurizio Lombardi sara' la guida dell'evento per tutta la serata. Il Capodanno dei bambini, invece, sara' all'insegna della magia: l'illusionista Mattia Boschi, il Mago di Disney Channel, accompagnera' i piu' piccoli nel mondo della fantasia. Gli eventi che fanno parte di 'Futura' saranno trasmessi sul canale YouTube 'Citta' di Firenze' con due differenti video: il Capodanno dei bambini sara' alle 16 su YouTube, canale 'Citta' di Firenze'. Lo spettacolo musicale sara' sullo stesso canale alle 21. Anche i fiorentini potranno dunque vivere, virtualmente almeno, alcuni di quegli eventi che, solo fino allo scorso anno, portavano le persone a riempire le principali piazze della citta'.

CAGLIARI - La pandemia ha azzerato il Capodanno di Cagliari. Niente concerto di piazza, giochi di luce, fontane luminose, ne' fuochi d'artificio. L'amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Paolo Truzzu (FdI) aveva stanziato 180 mila euro per i festeggiamenti, ma le restrizioni decise dal governo per il contenimento dei contagi e l'aumento dei casi positivi hanno fatto saltare tutti i piani. Nel programma cancellato, che non era nemmeno stato definito nei dettagli, erano previsti dei video mapping sul Bastione di Saint Remy, monumento simbolo della citta', e sull'ampia facciata della storica scuola Riva in piazza Garibaldi. Banditi fin dall'inizio i fuochi pirotecnici, i giochi di luce erano stati immaginati come i protagonisti della festa: la performance visiva sarebbe stata estesa sugli alberi monumentali di via Roma e piazza Matteotti e video proiezioni sulle colonne d'acqua che un macchinario avrebbe sollevato tra le onde del porto della citta'. Per limitare gli spostamenti, prima che tutta l'Italia venisse decretata zona rossa nei giorni di festa, gli organizzatori avevano pensato a una serie di mini-concerti per coinvolgere tutti i quartieri ma cosi' non sara': a salutare il 2020 ci saranno solo le luminarie e la musica in streaming del concerto di fine anno che il Teatro lirico di Cagliari ha deciso di trasmettere sul web e sull'emittente locale Videolina. Le raccomandazioni restano quelle di massima prudenza. "L'impressione e' che i cagliaritani siano stati rispettosi delle regole", ha sottolineato Truzzu. "Ma e' importante non abbassare la guardia, soprattutto in questi giorni di festa: facciamo massima attenzione, anche in casa".

PALERMO - Fine anno in tono mesto anche a Palermo, come del resto tutto questo 2020. Nessuna iniziativa programmata per oggi e il capodanno che cadono peraltro in fascia rossa. Ci pensa lo streaming e la maggiore istituzione culturale cittadina, il Teatro Massimo, a dare 'note' di speranza. Lo slogan, infatti, e' "Non vi lasciamo senza musica". Oggi alle 17, il concerto di San Silvestro da godersi grazie alla web tv del teatro: direttore Omer Meir Wellber, soprano Carmen Giannattasio, baritono Christoph Pohloseph. In programma, tra l'altro, Haydn con il Te Deum, Wolfgang Amadeus Mozart, "Hai gia' vinta la causa", da Le nozze di Figaro, Giuseppe Verdi dal primo atto da La traviata. Domani "A New Year of Hope", concerto delle formazioni giovanili, con la Massimo Youth Orchestra e musiche, fra le altre, di Ludwig van Beethoven, Egmont Ouverture op. 84, Pietro Mascagni, Sogno da Guglielmo Ratcliff, Antonino Blanco, Migranti.