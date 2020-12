La lotta alla pandemia Capua: "I vaccini per il covid sono i più sicuri, non hanno effetti collaterali" "Vaccino prima in Gran Bretagna? Non si poteva iniziare tutti insieme" afferma la virologa, che aggiunge: "Chi ha avuto il Covid non deve vaccinarsi subito". E conclude: "Il team partito subito per la Cina era composto quasi esclusivamente da veterinari. Studiamo la maturazione che questi virus hanno per fare il salto di specie nell'uomo e lavoriamo per prevenire"



"I vaccini per il covid sono sicuri. Parliamo di vaccini sofisticati di ultima generazione, che massimizzano le risposte dell'organismo e minimizzano i potenziali effetti collaterali. Ribadisco, sono sicuri e talmente affinati che aggiungono e raggiungono un livello di sicurezza superiore a tutti gli altri, perché non portano con sé componenti che possono dare fastidio".

Lo ha detto la virologa Ilaria Capua, ospite a 'L'aria di domenica' su La7. "Sul costo elevato e variabile dei vaccini per il covid, ci sono tecnologie di produzione differenti, alcuni vanno conservati a meno 70 gradi. I costi di distribuzione dipendono anche da quello", ha aggiunto.

"Vaccino prima in Gran Bretagna? Non si poteva iniziare tutti insieme"

"Quello della diffusione e distribuzione del vaccino è un discorso complicato. Non è solo un problema di registrazione, che a livello nazionale può essere più o meno snella e dipende dal singolo paese. Mancano i contratti scritti e preparati, ci vuole un po' di tempo. Il governo inglese ha fatto prima dell'Italia? Non si poteva iniziare tutti insieme. Non mi soffermerei su questa cosa. Prepariamoci, perché ci vorrà, una volta pronto il vaccino, un grandissimo senso di responsabilità. Ci stiamo sfilacciando per il Natale, figuriamoci quando ci sarà il vaccino" ha detto la virologa.

"Chi ha avuto il Covid non deve vaccinarsi subito"

"Chi ha già avuto il covid non deve essere tra i primi a vaccinarsi. Tra i guariti, c'è chi ha sviluppato anticorpi che addirittura si usano come terapia per plasma, altri meno. Bisognerà valutare. Per quanto riguarda invece i positivi asintomatici, in generale vaccinare quando è in corso un'infezione è sbagliato, è da evitare. Ma, anche qui, bisognerà valutare attentamente la situazione".

"Avere a che fare con il Covid per molti anni non significa avere i morti di ora"

"Il coronavirus è un virus con il quale avremo a che fare per molti anni. Questo però non vuol dire avere gli stessi morti che abbiamo ora, ogni giorno, per i prossimi anni. Significa che il virus sarà sulla via dell'endemizzazione, diventerà parte della popolazione e quindi si creerà immunità, ci sarà il vaccino e con i comportamenti che conosciamo lo trasformeremo, nel linguaggio comune, in influenza" ha concluso Capua.

"Polemiche Bassetti? Il team partito subito per la Cina era composto quasi esclusivamente da veterinari"

"Bassetti e altri sostengono che, essendo veterinaria, io non possa parlare di virus? Rispondo che il team che è partito subito per la Cina, a cercare di capire l'origine del virus, era composto quasi esclusivamente da veterinari. Anche il capo delegazione è una veterinaria. Noi studiamo il virus quando è nel loro ospite naturale (negli animali ndr), prima che diventi pandemico. Studiamo la maturazione che questi virus hanno per fare il salto di specie nell'uomo e lavoriamo per prevenire".