Roma Carceri. Detenuto si uccide a Regina Coeli con la bomboletta del gas Non è un caso isolato in una popolazione nazionale di 53.938 di detenuti. Ogni storia è una storia a sé, che però racconta una solitudine amplificata in questi anni anche dal Covid

Lo hanno trovato i compagni di cella nello spazio usato come bagno e cucina. Lui, afgano, si è tolto la vita infilandosi un sacchetto di plastica sulla testa e ha inalato il gas della bomboletta che si usa per preparare i pasti. È accaduto la notte scorsa nella quarta sezione del carcere romano di Regina Coeli."Sappiamo bene che i suicidi in carcere non si possono completamente evitare, sottolinea il Garante dei detenuti del Regione Lazio, Stefano Anastasìa. ”Ma quello che va fatto in questi casi è capire come sia maturato il gesto e che altro avrebbe potuto essere fatto per prevenirlo. Comprendeva la nostra lingua la persona che si è tolta la vita questa notte a Regina Coeli? Sapeva per quale motivo era in carcere e con quali prospettive? Era coinvolto in qualche attività? Aveva rapporti con i familiari o con altre persone care?"Una serie di domande che descrivono un quadro di un’assordante solitudine e smarrimento nel momento in cui ad esempio si entra per la prima volta in un carcere come Regina Coeli.Dal 1 gennaio 2021 ad oggi, i suicidi nelle carceri italiane sono stati 44. Con quello di questa notte sale a 4 il numero di persone che si è tolta la vita nelle case circondariali, nel Lazio. I modi “scelti” sono l’impiccagione, l’asfissia e le ustioni. Tanti anche gli atti di autolesionismo: dai tagli sul corpo ad ingoiare batterie. I momenti critici sono quando entrano in carcere, il giorno della sentenza che a volte spezza una speranza e l’isolamento, sensazione amplificata dal Covid.In base ai dati dell'Ufficio del Garante dei detenuti, nel 2020 si sono tolti la vita nelle carceri in tutto il paese 62 persone; età media 39 anni. Il più giovane aveva 23 anni, il più anziano 84.A livello nazionale il numero dei detenuti è di 53.938, contro una capienza di 47.841.