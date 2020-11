Cardinale Bassetti: non ho mai perso la speranza di guarire Uscito dalla terapia intensiva, il presidente della Cei presto lascerà l'ospedale di Perugia per un periodo di convalescenza al Gemelli di Roma

"Ho voluto condividere con gli altri malati umbri quindici giorni di questa dura prova, confortandoci a vicenda, senza mai perdere la speranza della guarigione con l'aiuto del Signore e della Beata Vergine Maria".Lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, a un suo collaboratore, dopo essere uscito dalla Terapia intensiva dell'ospedale di Perugia dove è ancora ricoverato a causa del Covid, ma che presto lascerà per un periodo di convalescenza e riabilitazione al Gemelli di Roma. Lo riporta il giornale della diocesi di Perugia, La Voce."Ho condiviso nella sofferenza il clima di una famiglia - ha proseguito il cardinale - quella dell'ospedale della nostra città, quella famiglia che Dio mi ha dato nell'aiutarmi a vivere con serenità questa grave malattia. In questa famiglia ho ricevuto cure appropriate e ringrazio quanti mi hanno assistito"."Non ho fatto altre scelte e prima di ritornare a casa trascorrerò un periodo di convalescenza distante dalla mia comunità diocesana - ha concluso il presidente della Cei e arcivescovo di Perugia - ma nella certezza di averla sempre nel mio cuore come lei mi ha sempre nel suo".