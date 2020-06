Inchiesta "Mondo di mezzo" Carminati: Bonafede chiede accertamenti, polemica sulla decisione Salvini: "Dopo i boss esce anche Carminati, Bonafede dorme". Bonelli: "Scarcerazione non è assoluzione, decisione del ministro inutile"

Sulla scarcerazione di Massimo Carminati il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha delegato l'ispettorato generale del Ministero della Giustizia a svolgere i necessari accertamenti preliminari. Ma la decisione non placa le reazioni politiche e le polemiche."Dopo mafiosi e camorristi, esce di galera anche uno dei protagonisti di 'Mafia Capitale' . Chi avvisa Bonafede?". Così Matteo Salvini, su Twitter." Blitz contro il clan Casamonica , con arresti e sequestri per 20 milioni di euro. Complimenti alla Polizia di Stato, anche per la scelta di battezzare l’operazione: 'Noi difendiamo Roma'. Nella Capitale e in tutta Italia, da Nord a Sud, vogliamo riportare ordine, legalità e rispetto. Altro che svuotacarceri e Decreti sicurezza da cancellare. Mentre le donne e gli uomini in divisa arrestano, il ministro della Giustizia dorme e gente come Massimo Carminati esce dal carcere", ha poi aggiunto il leader della LegaLa decisione del ministro Bonafede di inviare gli ispettori per la scarcerazione di Massimo Carminati è inutile. Da circa sei mesi al Ministero erano a conoscenza della scadenza dei termini di carcerazione preventiva". Così il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli, che spiega: "Non trattandosi di un'assoluzione, poiché Carminati è stato condannato in primo grado a 14 anni e sei mesi, ma di scadenza dei termini di custodia cautelare prima della celebrazione del processo d'Appello bis Mondo di Mezzo, la vera questione è la mostruosa lentezza dei processi, che rappresenta la grave ingiustizia di questo Paese. Un favore alla criminalità che non rende onore alla memoria delle vittime. L'inchiesta e il processo 'Mafia Capitale'- conclude Bonelli- hanno scoperchiato tutto il malaffare che ha legato una parte della politica italiana alla criminalità organizzata"."Massimo Carminati oggi lascia il carcere per scadenza dei termini della custodia cautelare, non è un uomo libero". Lo afferma la presidente della Commissione Giustizia di Montecitorio, Francesca Businarolo. Per la deputata M5S "è importante sottolineare che l'ex militante dei Nar, socio del 'ras' delle cooperative Salvatore Buzzi, non ha di fronte a sé la libertà. Anche se la Cassazione non ha riconosciuto l'aggravante mafiosa - rimarca l'esponente grillina - Carminati è accusato di cose gravissime di cui dovrà rispondere". La parlamentare conclude: "Penso che bisogna avere fiducia nel lavoro che gli inquirenti stanno conducendo per ripulire la capitale dal malaffare e dai sodalizi criminali".