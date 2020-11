È la prima volta nella storia Usa Casa Bianca al femminile, Biden sceglie 7 donne per la comunicazione Il presidente eletto statunitense Joe Biden in accordo col vicepresidente eletto Kamala Harris hanno annunciato un team di comunicazione della Casa Bianca tutto al femminile

sarà la nuova portavoce della Casa Bianca al femminile insieme a, vice portavoce,direttrice della comunicazione,vicedirettrice,portavoce della futura first lady Jill Biden,direttrice della comunicazione della vicepresidente,portavoce della vicepresidente."Sono orgoglioso di annunciare il primo. Queste comunicatrici qualificate ed esperte apportano prospettive diverse al loro lavoro e un impegno condiviso per ricostruire meglio questo Paese", ha dichiarato Joe Biden.Psaki, veterana dei democratici con ruolo di direttore delle comunicazioni della Casa Bianca con Barack Obama, sarà l'addetta stampa della Casa Bianca di Joe Biden. Al suo fianco ci sarà Kate Bedingfield, un'aiutante del neopresidente di lunga data che è stata la direttrice della sua campagna di comunicazione. ", e a questa squadra sarà affidata l'enorme responsabilità di collegare il popolo americano alla Casa Bianca", afferma Biden in una nota. "Questi comunicatori qualificati ed esperti portano nel loro lavoro prospettive diverse e un impegno condiviso per ricostruire meglio questo Paese", ha aggiunto.Con uno, tra cui spicca la nomina di Neera Tanden a direttore dell'influente Ufficio di Gestione e Bilancio e la probabile scelta di Cecilia Rouse come presidente del Consiglio dei tre membri del Consiglio dei consulenti economici, affiancata dagli economisti Jared Bernstein e Heather Boushey. La Rouse, economista del lavoro dell'Università di Princeton, sarebbe la prima donna di colore a presiedere il consiglio.