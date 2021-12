Casalbordino (Chieti): anziano uccide la moglie malata gettandola in un fiume Il pensionato si è costituito in caserma subito dopo la tragedia

Condividi

I giorni di festa ripropongono ogni anno il dramma delle persone anziane e sole che, abbandonate al dolore della malattia e al dispiacere della solitudine, compiono gesti estremi nei confronti dei propri cari: è quanto successo tra Natale e Santo Stefano in due piccole realtà di provincia, in Abruzzo e in Umbria.A Casalbordino (in provincia di Chieti), un uomo di 74 anni ha ucciso la moglie di 72 gettandola nel fiume Osento, nei pressi del comune vastese. È accaduto poco dopo pranzo, nei pressi di un ponte sulla provinciale 216. In base a quello che hanno fatto sapere i carabinieri, che stanno indagando sull'accaduto, il pensionato si è costituito in caserma subito dopo la tragedia. La donna era malata da tempo e sembra in maniera irreversibile.Il giorno di Natale un copione simile, solo con uno scenario diverso: un uomo di 80 anni di Amelia, in provincia di Perugia, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso la moglie con un colpo di pistola. Pare che il delitto risalga alla notte tra il 24 e il 25 dicembre. L'omicidio, secondo gli inquirenti, sarebbe da ricondurre alle gravi condizioni di salute della donna. L’ennesimo dramma della disperazione, secondo l'ipotesi al momento più accreditata. Si indaga anche per capire se l'omicidio possa in qualche modo essere stato sollecitato dalla vittima.