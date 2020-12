"Abbiamo ricevuto quasi mezzo milione di nuove richieste" Cashback, governo: "Numeri record di richieste, picchi di 6000 accessi al secondo" "Questi imponenti flussi di traffico che insistono sulla sezione Portafoglio dell'app IO stanno causando alcuni problemi che si risolveranno a breve" comunicano fonti di Palazzo Chigi. Oggi al via l'iscrizione al programma. PagoPa: "Momentanei rallentamenti progressivamente risolti"

Condividi

"Solo nelle prime ore di oggi, con l'attivazione del servizio che consente di aderire al programma Cashback, sull'app IO abbiamo ricevuto quasi mezzo milione di nuove richieste di aggiunta di una carta nella sezione Portafoglio, con picchi di circa 6000 accessi al secondo. Al momento, sono già circa 1 milione gli utenti che hanno caricato un metodo di pagamento e stanno attivando il Cashback. Sono numeri impressionanti. Questi imponenti flussi di traffico che insistono sulla sezione Portafoglio dell'app IO stanno causando alcuni problemi che si risolveranno a breve". Lo comunicano fonti di Palazzo Chigi."Si è verificato un errore temporaneo nel salvataggio di questa carta". "Non siamo riusciti a recuperare la tua carta PagoBancomat' "Non è stato possibile caricare i tuoi metodi di pagamento, riprova per piacere". Sono alcuni dei messaggi cui si sono trovati di fronte gli utenti che hanno cercato di iscriversi al Cashback sulla app IO. Il sistema si blocca al momento di indicare i sistemi di pagamento elettronico con cui si intende partecipare al programma. PagoPa,che gestisce l'infrastruttura, si è scusata per i disservizi e garantisce di essere al lavoro per risolvere tutti i problemi.Nell'ultimo periodo, con Sia spa e Microsoft, ''abbiamo intensificato le attività di potenziamento e test di tutte le componenti tecnologiche'' dell'app cashback. ''Questo, unito all'interesse riscosso dall'iniziativa, ha comportato momentanei rallentamenti nell'app IO, che abbiamo progressivamente risolto per garantire una esperienza soddisfacente al cittadino'' afferma PagoPa in una nota.Da oggi si possono attivare le carte su IO. Da domani parte l'extra cashback di Natale. Anche dal benzinaio si potrà avere il 10% di cashback. Quindi uno sconto sulla benzina del 10%. Il rimborso è fino a 150 euro in un solo mese a persona. Ci sono tre step per l'iscrizione sulla app pubblica. Per prima cosa bisogna munirsi di Spid, l'identità digitale per accedere ai servizi della pubblica amministrazione, o carta d'identità elettronica. Poi va scaricata sul telefonino la app IO, con l'ultimo aggiornamento che renderà operativo il servizio nella sezione 'Portafoglio'. Ultima mossa registrare le carte o gli altri metodi di pagamento con cui si intende partecipare al programma e indicare il codice Iban su cui si vuole ricevere il rimborso. Chi già ha registrato le sue carte sulla app dovrà solo cliccare sul pulsante 'Attiva il cashback'.