Caso Consip: rinvio a giudizio per Scafarto e Sessa

I giudici della corte d'Appello di Roma hanno disposto il rinvio a giudizio per l'ex maggiore del Noe Giampaolo Scafarto e il colonnello dell'Arma, Alessandro Sessa, coinvolti in uno dei filoni dell'inchiesta sul caso Consip. I due erano stati prosciolti dal gip Clementina Forleo nell'ottobre del 2019.I giudici di secondo grado hanno, invece, accolto la richiesta della Procura generale fissando il processo al 9 dicembre davanti ai giudici della II sezione collegiale. Nei confronti di Scafarto l'accusa è di rivelazione del segreto, falso e depistaggio, mentre per Sessa l'accusa è di depistaggio. La loro posizione sarà poi riunita al resto degli imputati (l'ex ministro dello Sport Luca Lotti, l'imprenditore Carlo Russo, il generale dell'Arma Emanuele Saltalamacchia e il presidente della societa' Publiacqua Filippo Vannoni), che figurano già a giudizio davanti ai giudici dell'ottava sezione penale tribunale.