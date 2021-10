Caso ​Eitan, terza e ultima udienza a Tel Aviv

È cominciata al tribunale della famiglia di Tel Aviv la terza e ultima udienza a porte chiuse sulla vicenda di Eitan, il piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone e che adesso è conteso tra le due famiglie di origine.In aula- dove si discute in base alla Convenzione dell'Aja sulla sottrazione di minori- sono presenti Aya Biran, zia paterna e affidataria della tutela del bambino, e il nonno materno Shmuel Peleg che ha portato Eitan in Israele senza consenso ed è indagato in Italia per sequestro di persona.C'è anche la figlia Gali Peleg , sorella della mamma di Eitan, che in Israele ha chiesto l'adozione del piccolo. Secondo gli avvocati l'udienza andrà a oltranza.Attesa la testimonianza di Gali Peleg, la sorella della mamma di Eitan, che ha chiesto l'adozione del piccolo; oltreché di esperti e testimoni arrivati dall'Italia e israeliani.