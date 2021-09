Il caso che imbarazza la Lega e Matteo Salvini Caso Luca Morisi, parla Petre il ragazzo romeno. Salvini: "Leghista non può essere gay?" "Sono in Romania per cure mediche, non sto bene. Sono stato male per il consumo della droga. Ora sono a casa mia, va un po’ meglio ma sono stato davvero male" è il racconto ai quotidiani italiani

Luca Morisi con Matteo Salvini e Iva Garibaldi (2019, Ansa)

Petre, il ragazzo romeno tra i giovani coinvolti nel caso Luca Morisi, affida a un'intervista a Il Corriere della Sera e a Repubblica la sua versione: "È stata la sera che mi ha rovinato la vita".



Quanto a Morisi, precisa: "Sì, lo conoscevo. Anche lui ha il profilo sul mio stesso sito di incontri" e aggiunge di aver passato da lui una notte di "sesso e droga". "Posso solo dire che la droga non l’ho portata io. E delle droghe che ho visto lì dentro — dalla cocaina alla ghb — ho detto tutto ai carabinieri. Sono stato io a chiamarli", chiarisce.



La notte fra il 13 e il 14 agosto "è stata la sera che mi ha rovinato la vita" perché "mi sono accadute molte cose. Sono stato fuori di testa per diversi giorni. Malissimo", rivela Petre. "Quella notte a casa di Luca Morisi, ex guru dei social media della Lega alla guida della cosiddetta "Bestia", mi ha distrutto la vita. Mi sono sentito male e sono fuggito. Con me ho prove, foto e chat che dimostrano che tutto ciò che vi dirò è la verità", sottolinea.



Petre dice di avere consumato tanta droga - cocaina e droga dello stupro - senza alcuna "costrizione" e smentisce che quella notte fosse presente un quarto uomo. "Io non ho visto nessun quarto uomo. Eravamo in tre. Io, l'altro ragazzo romeno e Morisi", sottolinea.



"All'inizio ci siamo divertiti tutti, ci siamo drogati certo. La roba ce l'ha offerta Morisi", insiste. "Non era la prima volta che lo facevo, non mi è mai capitato di sentirmi così male dopo. Ero devastato, ne ho consumata troppa. Mi ha preso male e a un certo punto, non so dire dopo quanto tempo, volevo

andare via perché non mi sentivo bene. Gli altri due mi hanno detto di no...".



I carabinieri hanno trovato meno di due grammi di droga. "Beh, certo... dopo che è stata consumata tutta... Però di questo, davvero, parliamo davanti a un caffè. Io posso solo dire che la droga non l'ho portata io", ha proseguito il giovane. Quanto al compenso pattuito, conferma: "Sì, 4.000 euro, per andare da Milano al cascinale di Belfiore e passare con lui una giornata. L'accordo tra noi era che ci saremmo divisi a metà il compenso. Prima di partire da Milano, il mio amico ha ricevuto da Morisi un bonifico di 2.500 euro. Me ne ha dati, in contanti, 500 perché aveva un debito da saldare avendo io sulla mia partita Iva il contratto del suo telefono. Dopo il primo bonifico, andiamo a Belfiore. Il secondo bonifico non è mai arrivato".



Salvini: "Guardonismo imbarazzante"

Incalzato sulla vicenda, il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto a più riprese: "Sul caso Morisi sembra ci sia un'operazione di guardonismo imbarazzante. Non ci sono reati, non sono vicende politiche. Se uno fa l'amore con un uomo o con una donna liberamente è una sua scelta" — ha dichiarato il segretario del Carroccio aggiungendo — "Oggi ho scoperto che un leghista non può essere omosessuale, vedo tanta omofobia a sinistra. Per quello che riguarda l'uso di sostanze stupefacenti — ha continuato — io finché campo condanno lo spaccio di droga. E quindi gli spacciatori di droga sono criminali e il loro posto è la galera. Chi consuma droga sbaglia e fa del male a se stesso, chiunque esso sia".



Al momento solo Morisi è indagato

"L'unico indagato per questo procedimento è Luca Morisi". La procuratrice capo di Verona Angela Barbaglio al Giornale Radio Rai smentisce che il giovane romeno fermato dai carabinieri con un flaconcino di liquido che ha subito dichiarato essere la cosiddetta 'droga dello stupro' sia indagato

nell'inchiesta.