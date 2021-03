Napoli Caso Paciolla, la famiglia: "Abbiamo diritto di sapere" Nel giorno in cui Mario avrebbe compiuto 34 anni, il Festival internazionale del giornalismo civile, 'Imbavagliati', raccoglie le voci e gli appelli dei genitori del ragazzo

Firmava i suoi articoli 'Astolfo Bergman', per mantenere la riservatezza imposta dal ruolo delicato che svolgeva e per tutelare la propria incolumità. Era anche un poeta, ma soprattutto un attivista, impegnato come osservatore dell'Onu per il rispetto degli accordi di pace in Colombia. Sono solo alcune delle tante sfaccettature della personalità di Mario Paciolla, il ragazzo napoletano ucciso il 15 luglio 2020 nella sua casa di San Vicente del Caguán. A otto mesi di distanza, tutti gli interrogativi restano ancora inevasi e la pista del suicidio non convince neanche la procura di Roma, che ha aperto un'inchiesta per omicidio.Nel giorno in cui Mario avrebbe compiuto 34 anni, il Festival internazionale del giornalismo civile, 'Imbavagliati', raccoglie le voci e gli appelli dei genitori del ragazzo, dei legali e del gruppo #giustiziaperMarioPaciolla per promuovere un incontro online, con l'obiettivo di tenere i riflettori accesi sulla vicenda e non lasciare sola la famiglia. Un'iniziativa che vede insieme anche la Federazione nazionale della stampa italiana, il Sindacato unitario giornalisti della Campania e Articolo21. Un modo per unire le forze, perché come sottolinea uno dei legali, Manuela Motta, "non sono affari della famiglia e degli amici, ma riguardano tutti noi. Mario si batteva proprio per questa idea"Molti degli interventi, coordinati dall'ideatrice e direttrice di Imbavagliati, Désirée Klain, si soffermano sull'impegno civile e professionale di Paciolla. Sua madre Anna, invece, preferisce raccontare il lato più umano di Mario. "Un giorno avevamo a casa l'idraulico - dice - lo invitammo a restare a pranzo con noi, ma lui rifiutò per discrezione, spiegando che avrebbe preferito mangiare il suo panino. Mario, che aveva 5 anni, andò in cucina dalla nonna si fece preparare un panino e andò fuori a mangiarlo con lui. E' un episodio che descrive bene Mario, un ragazzo che perseverava nei suoi obiettivi, che lavorava per raggiungerli in tutte le maniere, si dava sempre tanto da fare".Alla richiesta di verità e giustizia, rimarcata da Klain, si unisce anche il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti: "E' una lotta contro l'oblio, la menzogna e il depistaggio - argomenta - una lotta già conosciuta con Giulio Regeni, Andy Rocchelli, Ilaria Alpi, Miran Hrovatin, Valeria Solesin e tanti altri. Questi casi hanno un legame, perché si tratta di giovani curiosi, che non sopportavano i muri e costruivano ponti per unire le diversità. Non sono stati uccisi per sbaglio, stavano facendo il proprio lavoro come operatori di pace, ricercatori, giornalisti". Giulietti rilancia il concetto di 'scorta mediatica', nel tentativo di "non lasciare nessuno da solo, ricostruire testo e contesto di un assassinio e dare voce alle iniziative in campo".