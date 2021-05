Le nomine dopo le indicazioni ministeriali Cassa Depositi e Prestiti, nuovo Cda: Scannapieco amministratore delegato e Tempini presidente

L'Assemblea degli azionisti di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha nominato il nuovo Cda per tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. L'assemblea ha nominatopresidente mentreè stato designato alla carica di amministratore delegato.Gli altri amministratori sono Fabrizia Lapecorella, Fabiana Massa, Anna Girello Garbi, Giorgio Toschi, Livia Amidani Aliberti, Matteo Melley e Alessandra Ruzzu.L'Assemblea degli azionisti, nel formulare i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi amministratori per il loro incarico, si legge in una nota, ha ringraziato i consiglieri uscenti per l'impegno profuso e i risultati raggiunti.Scannapieco per il ruolo di amministratore delegato al posto dell'attuale Ad Fabrizio Palermo e Tempini presidente erano stati indicati dal ministero dell'Economia."Il Ministero dell'Economia e delle Finanze intende esprimere un sentito ringraziamento all'Amministratore delegato, Fabrizio Palermo, e ai consiglieri uscenti per il prezioso lavoro svolto e il rilevante apporto al raggiungimento degli importanti risultati ottenuti in questi anni", si legge in una nota.Scannapieco succede a Palermo che lo aveva ‘sconfitto’ nell’ultima tornata del 2018 proprio per il ruolo di Ad di Cassa depositi e prestiti.Considerato molto vicino al premier Mario Draghi, il manager dopo la laurea alla Luiss e un master ad Harvard ha iniziato la sua carriera al ministero dell’Economia, dove è stato direttore generale Finanza e Privatizzazioni del Tesoro. Dal 2007 è vicepresidente della Banca europea degli investimenti, mentre dal 2012 è presidente del consiglio di amministrazione del Fondo europeo per gli investimenti, di cui la Bei è azionista di maggioranza. Si è occupato della realizzazione del per il rilancio degli investimenti in Europa, il cosiddetto piano Juncker varato nel 2014 che prevedeva risorse per 315 miliardi.