Respinto il ricorso della difesa dell'imputato Cassazione condanna Tavares, sfregiò Gessica Notaro La quinta sezione penale della Cassazione ha confermato per Tavares la condanna a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione inflitta dalla Corte di appello di Bologna

E' stata confermata dalla Cassazione la condanna a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni di reclusione per Edson Tavares, l'ex compagno della showgirl riminese Gessica Notaro, accusato di averla perseguitata e sfregiata con l'acido. E' dunque definitivo il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Bologna il 15 novembre del 2018. Respinto il ricorso della difesa dell'imputato.L'aggressore di Gessica, 32enne di origine capoverdiana, è in carcere, condannato per l'agguato sotto casa di Notaro, avvenuto il 10 gennaio 2017 a Rimini, e per stalking, perpetrato per un lungo periodo. I giudici di secondo grado avevano definito la violenza con l'acido come la "plastica rappresentazione di una meditata, ferma volontà di punire per sempre la vittima, privandola non solo della sua speciale bellezza, ma della sua stessa identità, così da cancellarla agli occhi di chiunque, non potendola 'possedere' egli stesso".Gessica Notaro che adesso si occupa di donne maltrattate, ha inviato un toccante messaggio nella giornata contro la violenza sulle donne: "Mai lasciarsi prendere dai sensi di colpa, mai avere vergogna, né paura, perché quello della violenza è un problema della società intera e di soluzioni, anche quando sembra davvero difficile, ce ne sono". Ha anche lanciato un appello allo Stato: "Vorrei chiedere di affiancare ai giudici dei professionisti come psicologi o psichiatri, nel caso in cui ci sia una denuncia di stalking con delle indagini preliminari. Chi interroga un uomo maltrattante, deve avere la preparazione tecnica per definire il grado di pericolosità e questo non può avvenire quando il giudice si trova da solo. Non essendo un professionista ha un grande margine di errore".