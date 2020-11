Europa League, quarta giornata Un gol di Castillejo non basta al Milan: in casa del Lilla è 1-1 Privi di Ibra, i rossoneri segnano ad inizio ripresa con lo spagnolo ma il vantaggio dura poco: al 65' i francesi impattano con Bamba. Gara bruttina, pareggio giusto e girone ancora in bilico con tre squadre in due punti

Ibrahimovic non c’è e la sua ‘mancanza’ si sente: a Lilla solo 1-1 per il Milan, che non restituisce ai francesi lo schiaffo incassato a San Siro (0-3) e resta ingarbugliato in un girone H di Europa League ancora in bilico, complice anche il successo dello Sparta Praga sul Celtic (3-1). La classifica del gruppo, a due giornate dalla fine, dice ora Lilla 8 punti, Milan 7, Sparta 6 e Celtic 1, con gli scozzesi (quasi fuori) che la prossima settimana faranno visita al Diavolo. Gara, questa, da non sbagliare.Succede pochissimo in un primo tempo in cui però i rossoneri mostrano buona personalità e provano ad essere più propositivi. L’unica situazione da gol la spreca clamorosamente Hauge in una ripartenza due contro uno, con Rebic al centro solissimo ma non servito dal norvegese, che esita troppo e spreca tutto (24’). I francesi si fanno vedere nel finale con due conclusioni mancine di Araujo: la prima (morbida) viene alzata sopra la traversa da Donnarumma (37’), la seconda al 42’ costringe il portiere ad un balzo sulla destra e alla deviazione in angolo (parata non impossibile).Altra musica nella ripresa, che si apre con la rete del Milan: perfetta verticalizzazione di Tonali per Rebic, scattato in contropiede, il croato entra in area e serve un pallone al bacio per Castillejo, che deve solo spingerlo in porta (46’). Al 55’ ci prova senza fortuna Calhanoglu da posizione molto defilata. Senza aver dato grandi segnali di riscossa, dieci minuti dopo il Lilla rimette le cose a posto: Araujo dentro per David il cui controllo difettoso diventa un assist per Bamba, che non perdona (65’). Non bene nell’occasione la retroguardia rossonera, troppo leggera nelle marcature. Da qui la partita si riassopisce e il risultato, senza ulteriori sussulti in campo, resta inchiodato sul pareggio.