Spagna Elezioni regionali in Catalogna, chiusi seggi. Affluenza in netto calo Alle 18.00 solo il 45,72% degli elettori ha votato. Nel 2017, alla stessa ora, l'affluenza era stata del 68,26%

di Tiziana Di Giovannandrea Si sono chiusi, alle 20,00, i seggi per le elezioni regionali in Catalogna con un'affluenza alle urne in netto calo. Rispetto a quattro anni fa, alle 18 soltanto il 45,72% degli elettori si è presentato ai seggi mentre nel 2017, alla stessa ora aveva votato il 68,26% degli aventi diritto. Ne ha dato notizia il quotidiano La Vanguardia online. La causa della scarsa affezione al voto dei catalani ha una duplice origine: da un lato la paura dei contagi da Coronavirus e dall'altro la disillusione degli elettori. Sono 5,6 milioni i cittadini chiamati alle urne. Numerosi gli appelli dei politici per andare a votare.Il ministro degli Affari Esteri, relazioni istituzionali e trasparenza della Catalogna, Bernat Solé ha annunciato che lo spoglio dei voti sarà più lento rispetto ad altre occasioni a causa delle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus.I seggi per il rinnovo del Parlamento della regione autonoma spagnola, dove si eleggono 135 deputati, hanno chiuso alle 20,00 con orari di accesso alle urne scaglionati per la pandemia: dalle 9 alle 12 hanno votato le persone ritenute a rischio (ultra 65enni, pazienti con patologie pregresse e donne incinte); dalle 12 alle 19 hanno votato gli elettori non a rischio e dalle 19 alle 20 s1 sono recati alle urne i positivi e coloro che si trovano in quarantena a causa di un contatto stretto con un positivo. Fornite mascherine, guanti, protezioni per il corpo e visiera.I primi risultati sono attesi intorno a mezzanotte, ma non si esclude che per i risultati definitivi si debba attendere lunedì se non addirittura martedì qualora la situazione sanitaria rendesse lo scrutinio notturno sconsigliabile. Inoltre il numero record di voti per corrispondenza (284mila) potrebbe significare che l'esito finale richiederà più tempo del solito.L'ago della bilancia in questa tornata elettorale è in mano agli indecisi, che rappresentano il 37% degli aventi diritto al voto. La situazione politica in Catalogna si presenta alquanto frammentata. E' difficile prevedere se i socialisti - a capo del governo di Madrid - riusciranno a rimuovere i separatisti dalla guida regionale, dopo un fallito tentativo di secessione più di tre anni fa. L'obiettivo dei separatisti non è solo mantenere la maggioranza nel Parlamento di Barcellona ma anche quello di infrangere, per la prima volta, la barriera del 50% del voto popolare.A sembrare in leggero vantaggio al 22%, il Psc, il Partito socialista catalano, che può contare sull'ex ministro della Sanità del governo Sánchez, Salvador Illa, figura che potrebbe portare a stemperare la spinta secessionista della regione. Seguono a ruota Junts per Catalunya, la formazione di Carles Puigdemont tra il 20 e il 21%, che vede correre Laura Borràs, e l'Erc, Esquerra Republicana (Sinistra Repubblicana di Catalogna), al 20%, con candidato Pere Aragonès, vice dell'ultimo presidente Quim Torra.La ricca regione, con la propria lingua, parlata insieme allo spagnolo, è stata fonte della più grande crisi politica della Spagna negli ultimi decenni, dalla fallita secessione del 2017, che ha visto molti dei leader del movimento separatista finire in prigione o in esilio.