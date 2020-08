La donna voleva divorziare Catania, donna trovata morta in condominio. Arrestato il marito L’uomo è stato portato nella Casa Circondariale di Caltagirone. L’accusa è omicidio

Quando gli agenti del commissariato di Caltagirone, vicino Catania, sono entrati in casa hanno trovato Giuseppe Randazzo, 50 anni, in stato confusionale accanto al corpo senza vita della moglie Caterina Di Stefano.L’uomo è stato arrestato. L’accusa è di omicidio. I fatti sono accaduti in un condominio in via Pietro Mascagni.Secondo una prima ricostruzione la coppia avrebbe avuto una violenta colluttazione. Sul corpo della donna c’erano ecchimosi e segni di lotta.Anche Randazzo, il marito, era rimasto ferito.Tra i due ci sarebbero stati contrasti dopo la decisione della donna di chiedere la separazione.Ora l’uomo si trova nella Casa Circondariale di Caltagirone.