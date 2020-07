Borse Cautela sui mercati, Milano debole

di Michela Coricelli Seduta cauta, in attesa delle decisioni della Federal Reserve sui tassi americani. Chiusure in ordine sparso per le borse europee: Milano lima le perdite della seduta e perde lo 0,11%, giù anche Francoforte a -0,10%, mentre Parigi termina a +0,60% e Londra a +0,04%.A Piazza Affari oggi pesano i titoli bancari, dopo la raccomandazione della Banca centrale europea di non distribuire dividendi per tutto il 2020.Giù Unicredit (-2,84%), Bper (-3,22%), Banco Bpm (-2,39%). In leggero rialzo invece Ubi Banca (+0,08%) e Intesa Sanpaolo (+0,18%), protagoniste di un'imminente fusione. L'Opas (offerta pubblica di scambio e acquisto) di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca ha già avuto adesioni pari al 72% del capitale, ma si concluderà solo domani. Il dato finale arriverà venerdì mattina.Oltreoceano intanto Wall Street procede in territorio positivo, in particolare il Nasdaq - con i titoli tecnologici e le semestrali- in rialzo di oltre un punto percentuale.L'oro corre ancora e tocca i 1.960 dollari l'oncia. Secondo Goldman Sachs potrebbe sfiorare i 2.300. Segnale dell'incertezza degli investitori, che si rivolgono al bene rifugio per eccellenza. Non a caso torna a salire anche la quotazione dell’argento.