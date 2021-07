Economia Sì del Consiglio dei ministri a misure a tutela dei lavoratori delle aziende in crisi Estesa la Cig Covid per la imprese di interesse strategico nazionale

Condividi

Via libera del Consiglio dei ministri alle "Misure urgenti a tutela dei lavoratori delle aziende in crisi". La norma prevede in via eccezionale, per le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la concessione del trattamento di integrazione salariale - di cui all'art. 8, del decreto 22 marzo 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 - per massimo tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.Previsto anche l'esonero delle quote Tfr per imprese in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria